領航新南向 高雄機場潛力直逼松機

〔記者陳宜加／台北報導〕廉價航空搶進台灣市場，目前全國已有廿一家廉航業者、共開出四十七條航線；值得注意的是，國內外廉航近年更紛紛開航南台灣，高雄近三年就進駐六家新業者、新闢十二條航線。民航局一月加碼將飛航新南向航線的降落費再打八折，業界評估今年高雄廉航航線將更增加，政策鼓勵及南部需求量擴增，看好高雄機場有直逼松山機場的潛力。
銜接東南亞城市具優勢
九十三年第一家廉航捷星亞洲航空進台灣，民航局統計，迄今已有廿一業者飛航台灣。其中，一○三年高雄僅有春秋、釜山、樂桃、台灣虎航等四家廉航，但近三年迅速成長，香草、酷航、馬亞航、越捷、濟州、德威等六家陸續首航。
前年十二至今年四月，桃園機場有五家廉航開九條航線，四條為台灣虎航開闢、僅一家新業者；而高雄則有五家業者開七條航線，三家是新業者，成長不亞於桃機。
近1年多新增7航線
目前高雄共有十六條廉航航線，十二條是在近三年間開闢，除了上海、釜山、大阪、澳門，新增東京、新加坡、吉隆坡、胡志明市、沖繩、首爾、河內、福岡等；四月樂桃廉航還將開闢沖繩航線，每週天天飛。
民航局官員分析，政策鼓勵開南部新航點，在桃機、松機容量幾近飽和下，高雄成為選擇，並顧及南北均衡、呼應新南向政策，有利銜接東南亞城市。就市場面而言，高雄也有一定需求量，且高雄機場國際旅客容量可達六○九萬人次，更勝松機的三八○萬。
為鼓勵航空公司在中南部開闢新航點、航線，民航局去年提供降落費八折優惠，今年一月再加碼，飛航新南向航線，桃機、松機以外的機場都再減收兩成降落費，對廉航業者更是誘因。
航空界人士分析，除了台灣整體市場樂觀，更看好高雄持續成長，業者無不投放更大運力，觀察高雄各航線載客率平均都有八成，最熱門的大阪航線冬季更可突破九成。
台虎發言人許致遠說，響應政府新南向政策，也回應南部旅客需求，高雄五條航線載客率都有七、八成，表現穩定；廉航開航高雄最大目標在於旅遊客群。今年持續觀望東南亞市場，下半年評估開航越南峴港，也評估巴拉望、長灘島等新旅遊點。
中南部客源漸趨成熟
日籍廉航香草航空表示，高雄機場軟硬體設施不斷升級，吸引業者開闢航線，加上近年台灣自由行風氣盛行，中南部市場漸趨成熟。日籍樂桃航空表示，台灣政府鼓勵開闢新航線，需求持續增加。
新加坡的酷航也看好高雄，預計六月增班新加坡、大阪航線，主打新加坡轉機，高雄距離更近。越南的越捷航空也呼應新南向，開出六條航線連結台越兩地，最新兩條均由高雄出發。