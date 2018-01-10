淡水8.8度、合歡山降雪 明後天更「凍」人

2018-01-10

〔記者蕭玗欣、佟振國、陳冠備／綜合報導〕鋒面通過加上寒流來襲，全台連日大雨，全台（含離島）昨清晨共有十二站打破入冬低溫紀錄，其中淡水八．八度，更是入冬以來平地最低溫，合歡山則降下二○一八年首場瑞雪。氣象局指出，今天天氣轉為乾冷，明後兩天最冷，台南以北下探八到十度，宜蘭只有九度，中南部日夜溫差高達十度，提醒民眾適時保暖。

前天入夜後天氣轉冷，民眾昨天起床後，都可感受明顯寒意。合歡山昨天凌晨先是降下冰霰，隨後飄雪，路面積雪一度達五公分，遊客開心的堆雪人、打雪仗，還有人脫衣慶祝。公路總局埔里工務段、仁愛分局則實施交通管制，昆陽至合歡山莊段，車輛須加掛雪鍊才能通行。

氣象局預報員林柏東表示，昨晚到今晨降雪機率高，今天白天水氣減少，降雪機率降低，但中南部山區仍可碰運氣。

今轉乾冷 北部週六白天回溫到19度

今天天氣轉為乾冷，但低溫持續，預估全台高溫都不超過廿度。北部清晨低溫下探十度，部分空曠地區不排除出現九度，另中部十度，南部十二、十三度，花東則有十三、十四度。

週四、週五是這波冷空氣的低點，台南以北最低溫八到十度，宜蘭九度，花東十二、十三度。中南部受輻射冷卻影響，清晨及夜晚偏冷，日夜溫差大，最多相差十度。

由於寒流影響時間長，為防寒害，農漁民均祭出防寒措施。彰化北斗鎮農民王臨谷利用廢棄稻草，幫菜瓜苗搭起稻草屋。他表示，稻草屋可防寒抗雨、除濕通風，減少菜苗損傷。高雄養殖漁民則為魚塭搭蓋防風棚、加強水深，並加強越冬溝的保溫，儘量避免擾動水體和驚動魚塭內魚群。

氣象局預估這波寒流週六起減緩，不過中部週六清晨還有機會下探八度，白天各地氣溫會慢慢回升，北部高溫回升到十七至十九度，中南部高溫可回升到廿二度以上，有機會看見陽光露臉。