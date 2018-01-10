冷到斷軌？台鐵改口材質異變

2018-01-10

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕寒流來襲，連台鐵鐵軌都被冷到斷了？台鐵四腳亭︱瑞芳間的東正線鋼軌，昨早發生斷裂情況，台鐵緊急使用魚尾鈑固定，部分列車減速誤點。台鐵初判是受冷縮影響，軌道往內縮進而發生鋼軌扯斷，但下午改口可能是鋼軌材質異變，預計今晚收班後，將施工把斷裂處切除，重新拉軌、焊接。

緊急用魚尾鈑先固定 不影響安全

台鐵表示，昨晨八點八分號誌人員於號誌系統上，發現軌道電路異常，立即派人巡查，確認是軌道斷裂，立即告知通過該路段列車，以時速三十公里減速慢行，並緊急使用魚尾鈑固定住。上午九點三十六分確認沒問題後，該路段列車恢復正常通行，共有兩列次受影響，誤點十四分鐘。

對於鋼軌斷裂原因，台鐵昨早指斷裂處通常發生在焊接點，測量該軌溫為十二度，研判應是受寒流影響。由於鋼軌受熱時軌道會往外膨脹，易拉長彎曲；受冷時往內縮，可能發生扯斷情況。

鋼軌熱脹易彎曲 冷縮可能扯斷

台鐵工務處長陳仲俊表示，台鐵鋼軌較怕挫屈、出現彎曲，列車就易發生出軌風險。如果是發生小斷裂，則類似多一個縫隙，行駛較無安全問題，通常是造成震動，搭乘不那麼舒適。

台鐵鋼軌鋪定溫度設在二十五度至四十度，因考量台灣鋼軌溫度可能在零度至六十度間，但較怕高溫鋼鐵挫屈導致出軌，所以鋪設溫度較高，讓高溫的溫差應力比低溫少。

但經初步調查後，台鐵下午改口指應是鋼軌材質異變。工務處科長陳文德表示，此次鋼軌從中間處斷裂，並非焊接點，應該是材質問題，但不確定是否材質原先就有瑕疵，因為該鋼軌已使用十八年，又位處彎道，列車長期衝擊下，也可能造成內部結構破壞並裂開，詳細原因需要再調查，目前研判應屬個案。

一年斷軌10次 學者籲全面查軌

台鐵每年發生近十次鋼軌斷裂，約九成都是接頭焊接材質較差，長期受力拉斷，熱脹冷縮也可能造成斷裂；其餘原因像是路基不好，造成鋼軌下沉撞擊導致軸斷等。

不過，台灣高鐵則從未發生鋼軌斷裂情況。高鐵說，除了定期檢測外，每半年會使用軌道探傷車全部檢查一次，有輕微狀況就會立即處理，必要時會直接換軌。

成功大學土木工程學系教授朱聖浩表示，很少聽到氣溫十度時，鋼軌會因冷縮而斷裂的情況，應是原本材質就有缺陷，在受力狀況下發生斷裂。鋼軌剛斷裂時，列車經過可感覺得到，營運單位若立即處理，不致影響到行車安全，但台鐵仍應全面徹查鋼軌安全性、確保行車安全。