申請職災給付被拒 潛水員還遭到解職

2018-01-09

〔記者呂伊萱／台北報導〕前中油潛水員朱炳昌昨天在國民黨立委陳學聖陪同下召開記者會，他指控說，根據「異常氣壓防治危害條例」，水肺空氣潛水作業最大深度限制為三十九．六公尺，但雇主通常未依照該條例規範，導致僱員長期暴露在異常環境中，危害健康。

朱炳昌原為中油桃園煉油廠海上作業科潛水員，但在十七年潛水生涯中，「從沒使用過減壓艙」。二○一一年時，朱炳昌由於重複潛水作業於四十公尺深度，引發第二型潛水夫病，緊急送醫急救後無異狀，但隔年開始出現心臟病，並逐年惡化。

朱炳昌赴勞保局申請職業病傷害給付，但勞保局以「潛水不會造成心臟病」為由，不予給付。中油後以健康理由調動朱炳昌職務，更在去年底將朱炳昌解職。

曾任陸上潛水夫、也受到職業傷害的工殤協會專員賀光卍（讀音同萬）表示，該案包括職災預防、補賠償與復工等環節，且職災應由勞保負擔，中油卻在員工職災後就解僱他，「用壞就丟」。

工殤協會批中油 中油稱已強化工安

勞動部職業安全衛生署綜合及職業衛生組副組長張國明昨表示，職業病認定有嚴謹程序，涉及醫學專業，職安署尊重其判斷，但允諾持續改進潛水員的作業環境。

中油煉製事業部副執行長徐漢強調中油重視工安，很多情況當時不明，糾正以後已做事後改善，未來將繼續研究新的法規、設備，儘量第一時間更新，也會提供減壓艙，確保工作環境安全。