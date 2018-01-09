暖化加快深海酸化 魚類聽力受損更難存活

2018-01-09

〔記者方志賢／高雄報導〕中山大學海洋科學系講座教授陳鎮東主導台日合作團隊，以日本海為例，經三年多研究，證明天氣暖化可能加快深海海水酸化。研究也發現，在比較酸的海水中成長的仔魚，有些魚種的聽力受損，降低其生存機會，研究結果可見未來海水酸化將衝擊到海洋生態以及漁業發展。

這項「全球暖化將加快深海海水酸化」的研究，已登上國際頂尖期刊「自然氣候變遷（Nature Climate Change）」。

日本海深海酸化 竟比表水快3成

研究團隊發現，燃燒石油、天然氣、媒等化石燃料放出的二氧化碳，不僅造成全球暖化，越來越多二氧化碳溶到海水裡，造成海水酸化，衝擊生態的永續發展。

研究團隊成員、國家實驗研究院台灣海洋科技研究中心助理研究員雷漢杰表示，一般來說，海洋的表層海水酸得最快，酸化速度隨深度增加而減少，在一千多米深以下的海水就已看不出有明顯酸化。但在日本海，卻有不一樣的情況。

大量二氧化碳溶到海水是元凶

研究團隊重建過去幾十年日本海的海水酸鹼值，發現日本海二千五百米深的海水，酸化速度竟比表水的快了將近三成，元凶則是有機質分解釋放出的二氧化碳。

陳鎮東解釋，暖化造成表層海水密度下降而沉不下去更深的地方，海水的上下對流就變慢或停下來，但從表水掉到深海的有機質仍舊被微生物分解而放出二氧化碳，就像食物放久了會臭酸一樣，海水的滯留時間越長，就會累積越多的二氧化碳而變得越酸。

由於碳酸鈣是構成許多海洋生物殼體或骨格的主要材質，例如珊瑚的骨格、貝類的殼等等，但碳酸鈣怕酸，海水一旦變酸，這些生物就會長得不好。

日本海是一個迷你型的海洋，對氣候改變的反應較大洋快。陳鎮東因而提醒：「過去幾十年裡在日本海看到的變化，未來很有可能會發生在整個大洋裡。」