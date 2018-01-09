抗藍光未必護眼 保護貼廣告不實

2018-01-09

〔記者陳宜加、林彥彤／台北報導〕市售手機螢幕保護貼多標榜「抗藍光」，但消保處調查，有六成業者宣稱具護眼效果，卻無法提出醫學證據；另有五成業者涉及廣告不實，已移送公平會處置，最高可罰二五○○萬元。眼科醫師表示，藍光的確會傷眼，但尚未有研究證實３Ｃ產品的藍光與黃斑部病變有因果關係，加上各家業者產品品質不一，護眼的根本之道還是不要過度使用眼睛，適時休息。

5業者移送公平會

消保官黃國源表示，「藍光阻隔率」目前沒有國內外檢驗標準，此次抽檢由ＳＧＳ檢驗光譜結果，雖產品誤差值均未超過五％，均有抗藍光效果，但業者宣稱護眼療效，有違法之虞。

消保處長劉清芳表示，抗藍光螢幕保護貼宣稱護眼，但無國家或國際標準，「憑什麼宣稱有效果？」業者也無法證明。標榜抗藍光、護眼、甚至限量，可以提高商品售價，對消費者影響更大，應訂定國家標準，主管機關經濟部應加強查核。

消保處籲訂國家標準

消保處於二十家實體、兩家網路店面，抽查十件抗藍光螢幕保護貼，僅一件完全合格，一般標示有八件不符合、六件涉不實標示、五件涉及不實廣告。

其中六家業者願意主動下架或更改文字內容，其餘可依商品標示法處以三萬至三十萬元罰鍰。至於五家業者在網頁、廣告宣稱護眼效果，有廣告不實疑慮，已移送公平會處置。

台北市聯合醫院中興院區眼科主治醫師鍾慧娟表示，市售濾藍光相關的產品，除非由工研院等有公信力的單位出產，品質參差不一，未必有效。部分民眾甚至以為使用產品就可放縱過度使用手機，本末倒置。

台灣視網膜學會理事蔡景耀說明，研究期刊證實，一定劑量的藍光的確會導致黃斑部上皮病變，但尚未有研究證實使用手機或３Ｃ產品會導致黃斑部病變。另太陽光也含有微許藍光，但兩者的藍光劑量其實都不高。