竹苗水庫進帳多 南部仍吃緊

2018-01-09

〔記者楊綿傑／台北報導〕這幾日受鋒面影響，不少地方下起久違的大雨，水利署也趁勢於水情較吃緊的新竹、苗栗、台南等地區，執行共三波人工增雨作業，目前竹苗地區成效較顯著，樂觀估計可多卅天用水量，但南部仍處於告急狀態。水利署評估農曆年前民生供水方面應該不至於有影響，但仍提醒民眾節約用水。

新竹、苗栗及台南在去年八月後，因降雨量過少，陸續調整水情燈號，從水情正常的藍燈，變為水情稍緊的綠燈，竹苗更進一步在上月中調整成「一階限水」的黃燈，水情告急。適逢此波鋒面，水利署在週六傍晚進行寶二、永和山、明德及鯉魚潭水庫地面增雨；昨清晨在新竹沿海空域進行第二波空中增雨作業；昨中午又於曾文水庫啟動第三波增雨作業。

農曆年前民生供水無虞

水利署副署長王藝峰說，目前竹苗地區各水庫大概升高一百毫米，入流量算可觀，如明德水庫蓄水率已回升到廿五％，而且未來兩天還可能下雨，估計可延長廿至卅天供水。根據水利署資料，寶山寶二近三天進帳約六○○萬噸，蓄水率達五十一％；永和山四五○萬噸，蓄水率四十五％；鯉魚潭水庫一○○○萬噸，蓄水率來到七成。

但南部地區進帳仍然有限，王藝峰坦言，目前大概只多三天的用水量，後續還是要繼續力行管控，目標是過年前民生用水不受影響。

根據水利署資料，近三天曾文及烏山頭僅進帳二○○萬噸，蓄水率五十五％。是否影響到一期稻作？王藝峰表示，本月廿五日的會議會通盤檢討。