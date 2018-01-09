醫生曾宣布35歲「死期」 46歲癌友捐上千萬助弱勢

2018-01-09

〔記者洪美秀／竹市報導〕小二時被診斷出罹患血癌的溫文雅，因容易疲倦，走路常暈倒，醫生曾宣佈她頂多只能活到卅五歲，但她如今已四十六歲，十幾年來拖著病軀持續捐款助人，累積超過一千萬元。昨天她又捐出四十四萬元給人安基金會，做為寒士尾牙宴經費，希望讓老殘弱溫飽過好年。

溫文雅從小體弱多病，求學期間爸爸的事業衝太快，導致周轉不靈，家中負債兩千多萬元，她唸完五專就扛起家計，曾有一天打四份工經驗，每月只花七百元，拚命還債。

後來她借錢創業，替竹科廠商做半導體自動化檢測，沒想到隔年被倒債四百萬元，那年她卅五歲，是醫生宣佈的「死期」，但她沒空多想，努力還債及工作，公司總算漸有起色。

從小與癌症共存，靠吃藥控制白血球數，努力工作讓她暫時忘記病痛，也許是上天眷顧，這幾年白血球數大多維持標準值，她也努力撐過卅五歲關卡，她相信只要心存善念，生命自會有福報。

單身的她吃得簡單，總穿著舊衣裳，但過年過節卻很捨得買上千元的禦寒外套、衣服或粽子、月餅送給街友及獨居長輩。每個月還會固定捐款，十幾年來捐款早已超過一千萬元，去年獲新竹區好人好事代表。

得知人安基金會今年二月要舉辦的寒士尾牙宴募款金額僅達四成，昨天她再以個人名義捐出四十四萬元，而去年她也捐助人安基金會四十二萬元。

人安基金會新竹站長林俊智說，溫文雅的愛心捐助是基金會重要的及時暖流，期盼大家一起幫忙。