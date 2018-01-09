濁水溪揚塵 環署匡列5億全線整治

2018-01-09

〔記者林國賢、劉濱銓／綜合報導〕中部空污嚴重，濁水溪揚塵是禍首之一，行政院責成政務委員吳澤成領軍，由環保署、水利署、農委會合作，全力治理。環保署長李應元昨日強調，河床、河水與山區將全線整治，比如他就任環保署長後就匡列五億元治理預算，共同解決困擾百年的揚塵問題。

水利、環署、農委會合治

雲林、彰化環保聯盟等中部十大環保團體，昨天齊聚集集攔河堰管理中心，直指集集攔河堰因長年截斷水流，導致上游淤積嚴重，下游泥沙掏空，引發嚴重揚塵，要求拆除攔河堰。水利署中區水資源局回應，將在水情許可下，讓攔河堰多放些水流，盡量覆蓋高灘地、減少揚塵，但效果不大。就算拆除攔河堰、全面放水，上游也沒有那麼多水量可覆蓋，無法根絕揚塵。

李應元回應說，集集共同引水分配農業用水佔七成、工業用水二成、民生用水一成，如何使用對三方面最有利，尊重水利署權責。

西瓜田須鋪稻草、撒草籽

李應元並指出，濁水溪揚塵問題除水面治理，河床上一千多公頃西瓜田也必須加強管理，在九、十月時就要鋪設稻草，沒有種西瓜的其他裸露地應撒草籽。另培育堤岸或堤岸外保安林、整治山坡，都是治理濁水溪揚塵重要的一環。

李應元表示，全面治理濁水溪是行政院重要政策，濁水溪治理已從第四河川局位階提升至水利署，加入農委會所屬水土保持局、林務局等單位全面治理，加上他就任環保署就匡列五億元治理預算，希望能解決困擾雲林百年之久的揚塵問題。