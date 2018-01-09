肺癌死亡率 嘉、雲逾6成

2018-01-09

〔記者吳亮儀／台北報導〕肺癌死亡率有城鄉差距！據衛福部統計，二○一六年各縣市主要癌症中，肺癌每十萬人口死亡率，以嘉義縣、雲林縣和台東縣位居前三名，其中嘉義縣六十七．六％，遠高於全國平均的卅九．九％。其他依序是雲林縣六十三．五％、台東縣五十五％、澎湖縣五十二．五％、彰化縣五十％。

空氣好的台東也達55％

台大醫院胸腔外科主任、肺病防治基金會董事長陳晉興指出，肺癌死亡率有城鄉差距，連檢測結果也有差別。像台大總院和雲林分院都做低劑量電腦斷層檢測，台北總院的初期比率較高、雲林則是第四期較高，顯示都會地區的民眾有意識提早檢驗，偏鄉的人往往等到嚴重了才去檢查，經常為時已晚。

都會區民眾早檢驗早發現

空污恐增加肺癌罹患率，衛福部今年打算試辦「肺癌篩檢前驅計畫」，以低劑量斷層掃描（LDCT）替三千名國人檢驗。陳晉興表示，相較於一年一萬二千多人患肺癌、九千多人死亡，只做三千人實在杯水車薪。他建議額外規劃更龐大、篩檢人數更多的計畫，才能更準確地圈出需要注意風險的族群。

陳晉興也認為，台灣太小、人人都會接觸到空污，將空污納入風險因子，研究上恐難區分。從各縣市肺癌死亡率來看，不一定是空污嚴重的中南部地區較高，像台東縣等空氣品質較好的地方也名列前茅，這除了跟民眾是否有意識定期做篩檢有關外，也顯示空污這個風險因子是否為肺癌、或病情會較嚴重的主因，仍待研究。

目前由政府補助的定期篩檢有四項，包括大腸癌糞便潛血檢查、乳癌乳房Ｘ光攝影、子宮頸癌抹片檢查、口腔癌黏膜檢查，經費由菸害防制及衛生保健基金支應。

醫師、立委籲肺癌篩檢普及化

陳晉興建議肺癌篩檢應普及，由菸捐支應才合理；立委黃國昌說，斷層掃描等儀器應該儘快普及，讓偏鄉或各縣市民眾都能就近做檢測，若無法全面篩檢，至少也補助弱勢、低收入等族群。