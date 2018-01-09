衛福部：龍發堂眾疑「受虐」 將全數移出／半數收容人BMI低於19、4成貧血 分3階段重新安置

2018-01-09

〔記者林惠琴、方志賢／綜合報導〕高雄市龍發堂去年爆發阿米巴痢疾、結核病等疫情，衛福部從轉至醫療院所治療的收容者中發現，高達半數身體質量指數（BMI）低於十九，幾乎呈現過輕狀態，且四成有貧血，顯示龍發堂未能提供妥善照護，決定分三階段將收容者全數移出，重新安置。

衛福部心理及口腔健康司長諶立中表示，截至上週四，龍發堂已有一二二名傳染病高風險的收容者轉至醫療院所治療，健康狀態不佳，另有一人死亡、二十七人由家屬帶回。

諶立中指出，考量龍發堂提供的生活環境太差，幾乎已是「虐待」，因此衛福部決定將全數收容者陸續移出，將分三階段進行。首先要解決傳染病問題，將針對尚在龍發堂的三五三人進行阿米巴痢疾、結核病篩檢，再將有潛伏可能性的個案移出，採取預防性投藥。

收容人須先接受正規診斷治療

其次，移出的精神疾病患者，原則上送至設籍縣市的醫療院所，接受正規精神疾病治療，必須先釐清正確疾病診斷、評估功能狀況與需要的照護類型。最後，針對近一成可能是身障或其他狀況的非精神疾病患者，重新進行個案病況評估，再接續移出流程。

高雄市衛生局長黃志中補充，安置到醫療院所接受藥物或復健等治療，若治療效果很好，也可回到社區，若治療效果不佳，仍繼續留院治療。

諶立中說明，會先請社工協助了解每名個案的家庭關係、遇到的困境、需要的協助，以及符合的福利身分、補助事宜，接著進行安置。

諶立中強調，目前相關作業已展開，收容者的住院費用有健保給付，比較不是大問題，但伙食費較傷腦筋，認為龍發堂不能收了家屬的錢，卻不負責任，把問題全都丟給政府，應該共同承擔。

黃志中說，堂眾伙食費每個月約三、四千元，因多數領有重度、極重度身心障礙手冊，或是中低、低收入戶，每月有四千到八千元不等津貼，應可用來支付伙食等生活照護費用。但龍發堂提供給衛生局的資料，很多病患家屬仍聯絡不上，過程非常辛苦。

改善後可申請合法照護機構

對於龍發堂醞釀到高市府向市長陳菊陳情，為堂眾續留請命，黃志中說，龍發堂若接受衛生局建議、完成改善，並符合相關法規，成為合法照護機構，衛生局不反對龍發堂繼續收容堂眾。