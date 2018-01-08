長期接觸空污 皮膚老得快

2018-01-08

圖‧文／葉昱廷

這幾年來台灣空氣污染的嚴重程度日益增加，不只對呼吸器官的刺激及健康的影響，也會加重一些皮膚疾病的症狀及加速皮膚老化的現象。

常見的空污成分包括多環芳香烴、揮發性有機化合物、氮氧化物、懸浮微粒、臭氧和香菸煙霧等，前述多種成分已被證實會增加肌膚組織中的自由基及氧化反應，也會破壞或消減皮膚的抗氧化能力。

皮膚老化的表現包括：皺紋、斑點、血管擴張、膚色暗沉、失去彈性及皮膚乾燥等。

簡單來說，原因大致可以分成自然老化及外因性老化兩種因素。自然老化大多是細胞組織的氧化及自然凋亡所致。然而，外因性老化大多來自紫外線、吸菸、或環境污染源等所帶來的氧化性傷害。因此，倘若皮膚暴露於空污的時間過長或過於頻繁，將會導致老化的過程加速，提早出現皮膚老化的現象。

另外，有些研究也發現，同時暴露於紫外線及部分空污成分（例如：多環芳香烴及臭氧）將會加重皮膚組織中的自由基及氧化反應，進而讓皮膚老化的情況加劇。因此建議民眾，在空污嚴重的月份更要加強紫外線的防護及防曬。

要提醒的是，除了減少暴露及防曬之外，為減少空污微粒停留在皮膚的時間，建議民眾工作、上學返家之後可以儘快進行洗澡及適當清潔，以減少相關的危害。

（作者為國際皮膚科診所皮膚科主治醫師）