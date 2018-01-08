幼兒感冒「聽不到」 急性中耳炎作怪

2018-01-08

文／羅巧微

3歲的綜綜（化名）已經感冒一個多禮拜了，每天鼻涕鼻塞很難受。半夜睡到一半，忽然哭醒說：「右邊耳朵好痛！」媽媽好不容易哄他睡著。早上他一起床就跟媽媽說：「媽媽，我耳朵好像聽不到了！」

媽媽趕緊帶他到門診來，檢查後，發現是明顯的右側急性中耳炎合併中耳蓄膿，需要先口服抗生素再回診追蹤。

急性中耳炎是兒童常發生的疾病，通常是感冒鼻炎數日後，因耳咽管功能失調所發生的併發症。家屬聽到急性中耳炎這個診斷，常常就會問：「是不是我幫他洗澡的時候耳朵進水了？」

其實正常的狀況下，鼓膜會分隔開外耳和中耳，像洗澡水等異物是不會直接進到中耳的，所以我們平常才能正常地游泳或是沖澡。如果真的有髒東西進到耳朵，通常頂多造成外耳炎。

急性中耳炎的典型症狀像是耳朵痛、發燒、聽力減低、聽到水聲或其他耳朵悶悶的感覺。嬰兒可能會莫名哭鬧、用手摳抓拉耳朵等。有些比較厲害的中耳炎可能會出現耳漏，就是已經發炎到鼓膜破裂了，中耳的積膿流出來。

醫師使用耳鏡檢查時，若看到中耳的積液積膿造成鼓膜膨出，伴隨著其他急性發炎的徵象，例如充血、發紅等，就表示是急性中耳炎。

治療急性中耳炎時，會直接使用口服的高劑量抗生素，若劑量不足，比較難到達中耳將細菌清除乾淨。若是年紀大一點且病情很輕微的兒童，或許可以考慮先觀察而不使用抗生素，但是需要密集回診追蹤病情是否惡化，有時對家屬來說可能有點不方便。

治療中耳炎的抗生素雖然沒有太大的毒性，但是有些兒童可能會出現腹瀉的副作用，甚至有些小孩可能會因為腹瀉嚴重，而需要換藥治療。

不過要特別提醒的是，抗生素拿回家之後一定要按時服藥，如果有副作用，可以回診跟醫師討論是否換藥，千萬不要自行停藥。抗生素一定要使用到中耳炎治療痊癒，以免日後造成聽力受損的後遺症。

（作者為國泰綜合醫院小兒科主治醫師）