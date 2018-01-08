不槓農委會！宜蘭農舍、農業設施分開審查

2018-01-08

〔記者簡惠茹、游明金／宜蘭報導〕「不槓農委會！」宜蘭縣農舍、農業設施審查辦法不訂了！

堅持打破農舍臨路、臨界限制

宜蘭縣府與農委會溝通後，將農舍和農業設施分開；農舍部分將改訂審查要點，仍堅持打破臨路、臨界限制。但農業設施因廢水零排放等加嚴要求，涉及人民權利義務，將訂定自治條例送議會審查，縣府近日會對外界說明。

宜蘭縣政府去年底預告「宜蘭縣農業用地申請興建農舍及農業設施容許使用審查辦法草案」，辦法中要求「農舍和農業設施應臨路集中配置」，農舍與農業設施不得超過農地面積的四十％；其中農舍不得超過十％，農業設施不得超過三十％。

草案引起各方爭議，質疑農舍和農業設施合併審查，恐造成農舍擴張到農地面積的四十％。農委會並質疑農舍適用「農業用地興建農舍辦法」，農業設施則適用「申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法」，兩者是不同法令，一起審查有牴觸法令之虞。縣府舉辦公聽會聽取各方意見，原本預計元旦上路的審查辦法已暫緩上路。

據了解，代理縣長陳金德曾拜會農委會主委林聰賢；經過溝通，宜蘭縣政府同意將農舍和農業設施分開審查，訂定個別相關規定；宜縣農舍興建審查辦法將改訂成作業要點。

至於農業設施部分，因宜蘭縣原先的審查辦法要求與農舍集中配置，並對圍牆高度、蓄水池、淨化池、廢水零排放等都有限制，但中央法令並無這些規範。縣府表示，這些加嚴要求涉及人民權利義務，必須以法令訂之，這部分要訂定自治條例送議會審查通過實施。