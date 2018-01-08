南投開例 紅害強制停上戶外體育課

2018-01-08

〔記者佟振國、張協昇、吳柏軒、劉婉君、蘇孟娟、張聰秋、方志賢／綜合報導〕空污問題嚴重，南投縣教育處研議當環保署空氣品質指標ＡＱＩ達紅色警示，縣立高中、國中小學、幼兒園強制停止戶外體育課，比教育部建議的標準高，今天提縣務會議討論，可望通過實施，成為全國先例。

比教部建議標準高 今提縣務會議討論

依據教育部「高級中等以下學校及幼兒園因應空氣品質惡化處理措施暨緊急應變作業流程」規定，ＡＱＩ紅色警示（一五一到二○○）時，學校得將室外課（體育課）、戶外教學或觀摩活動課程活動，調整於室內進行或延期辦理。紫色（二○一到三○○）／褐紅色（三○一到五○○）時，學校及幼兒園應全部立即停止戶外活動，並將課程調整於室內進行。

南投教育處長李孟珍表示，該處研擬中的「學校因應空污運動活動辦法」，明訂空品達紅色等級，縣立高中、國中小學、幼兒園即須停止戶外體育課，改至室內進行，受訓學生則由教練決定是否停止，確保學生健康，今將送縣務會議討論。

教育部資科司長詹寶珠回應指出，教部的辦法是運作規範，讓各校參考沒有罰責，建議因地制宜，如台北市有都會區跟陽明山區，山地、城市空品不同，不宜一律停課。

高雄市教育局也表示，各區空氣品質條件不一。目前當空品達紅色等級時，建議各校避免學生長時間劇烈運動，進行戶外活動時應增加休息時間。達紫色等級時，各校應立即減少學生戶外活動，如有戶外運動賽事，應將課程調整於室內進行。

台南市教育局長陳修平則表示，紅色警戒等級時，本來就不建議各校進行戶外教學，雖然沒有強制性，但各校都會將體育課等戶外課程移至室內進行。

台中市教育局長彭富源也說，若空品達紅色等級時，即要求各校將課程、活動調整於室內進行或延期辦理，且從去年年初即從嚴執行。

彰化縣政府副縣長林明裕表示，會將南投的構思提報給彰化縣空氣污染減量委員會討論，參酌學者專家的意見再做決定。