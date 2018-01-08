PM2.5空污費 最快4月開徵

2018-01-08

〔記者楊綿傑／台北報導〕空污議題火熱，除自今年起對二行程機車汰換也補助延長，對於外界多有呼籲的工廠等固定污染源空污費徵收也有進度。環保署昨指出，預計近日預告對PM2.5細懸浮微粒排放業者，開徵季節性空污費差別費率方案，最快四月上路。環保署也考慮今年提高硫氧化物及氮氧化物空污費、最多可能調高一倍，管制也會更加嚴格，以逐步改善空污。

環署研擬將硫氧化物空污費調高一倍

環署去年十月構想針對PM2.5開徵空污費，以總懸浮微粒排放量超過十公噸的第一級業者為例，春夏時依防制區不同每公斤收三十六至四十元、秋冬則是四十至四十四元；排放量在一公噸以下的第三級業者，每季收費四五○元。環保署表示，相關法案可望近日預告，最快四月、最慢七月就能實施。

此外，在空污來源中，工業排放平均占了三分之一，一直是眾矢之的。環保署去年五月起先針對原本就有收空污費的硫氧化物、氮氧化物及揮發性有機物，調高徵收秋冬差別費率，預計每年第一季（一至三月）、第四季（十至十二月）時，除季排放量小於一公噸者，其餘依照排放量等級，每公斤調漲兩元至五元，配合減排者達到兩成才會退費。

環保署長李應元去年底談到，固定污染源加收空污費若未達到減污理想，不排除明年秋冬再增收三至四成。環保署空保處長蔡鴻德昨表示，針對硫氧化物、氮氧化物，正研議調高費率，有可能調漲到一倍之多，不過詳細的狀況要等到這個空污季過了之後，才會有比較明確的檢討方向。

二行程機車汰換獎勵逐年遞減

在移動污染源部分，環保署也祭出管制及獎勵並重措施，要從淘汰一百多萬輛的二行程機車著手。獎勵部分，原先去年汰換者可得到一五○○元獎勵，今年起剩一○○○元，明年再遞減至五○○元，後年起不再補助；管制方面，則透過排放標準加嚴，不定檢得撤銷牌照的方式，讓民眾感到不便，加速淘汰二行程機車。