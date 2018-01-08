寒流來了 明起4天低溫探7度／17縣市低溫特報 後天起乾冷到週五

〔記者楊綿傑、吳俊鋒、林彥彤／綜合報導〕入冬最強寒流來了！中央氣象局指出，寒流今午後南下，北部愈晚愈冷，中南部入夜後也稍有寒意。週二到週五長達四天，台南以北及宜蘭、金門、馬祖地區溫度將維持在低檔，最低溫下探八度，空曠地區甚至只有七度，直到週六才會明顯回升。氣象局提醒農漁養殖業及山坡地作物嚴防寒害，民眾須注意保暖。
北部、東北部今天深夜剩13度
氣象局預報員程川芳並指出，今天上午由於鋒面通過，中部以北、宜蘭地區雨勢明顯並將伴隨雷擊。下午之後寒流南下，水氣仍多，下雨情況將持續到明天，後天起降雨情形停止，天氣轉為乾冷。
在溫度方面，氣象局昨下午就針對基隆至台南、宜蘭、金門、馬祖等十七縣市發布低溫特報。程川芳表示，今天上午北部與宜蘭地區與昨日濕涼情形類似，中南部及花東地區大致能回升至二十五至二十七度。下午後受寒流影響，北部、東北部氣溫將一路下滑，到深夜可能只剩十三至十四度，中南部在入夜後也會感受到寒意。
程川芳說，這是入冬最強一波寒流，整體而言，影響時間相當長，明天起到週五，台南以北、宜蘭、金門、馬祖地區最低下探八至十度，空曠地區更可能出現七度低溫，其他地區最低大致為十一至十三度，感覺寒冷。
菜價微漲 蓮霧、棗子怕寒害
北部連續多日下雨已影響菜價，台北果菜批發市場昨天蔬菜價格平均每公斤二十六元，比上週二十五．三元小漲○．七元。農委會農糧署表示，目前菜量供應平穩，菜價也算合理，但接下來低溫恐影響正值產季的蓮霧與棗子，農糧署會持續觀察。
北部水庫大進帳 曾文、南化擬人造雨
這幾天煩人的冬雨對水情倒是稍有助益。水利署副署長王藝峰說，本波降雨主要集中北部、中部地區，新竹及苗栗地區具延長供應十天效益。南部地區降雨較少，台南地區僅延長三天供水量；曾文水庫目前蓄水率五十二．五三％，南化水庫七十三．一四％。今、明兩天降雨集中在苗栗以北，水利署將評估是否實施人造雨。
寒流挾境外空污 雲嘉南高屏警戒橘
空氣品質方面，境外污染物也將隨寒流南下。環保署監資處長張順欽說，明天確實會受境外污染物影響，但情況屬較輕微，預計高屏地區空氣品質指質ＡＱＩ至十日都是對敏感族群不健康的警戒橘，雲嘉南地區十日當天也是警戒橘，其他地區今起三天則均在良好到普通等級。