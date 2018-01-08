基中拚招生 普通班首招女生

2018-01-08

少子化衝擊 創校90年來頭一遭

〔記者俞肇福、周彥妤、蘇孟娟、劉婉君、方志賢／綜合報導〕創校已九十年的國立基隆高中，近年來面臨少子化的衝擊，招生情勢嚴峻，校務會議已投票通過，向教育部國教署提出招收普通班女學生的申請案；基中表示，若順利獲得教育部核定，最快在今年八月的一○七學年度，基隆高中普通班就將首度招收四十名女生，打破普通班清一色男生的現況。

85學年度 音樂班開始男女兼收

基中從八十五學年度起設藝術才能班音樂班，男、女生兼收，後續的美術班、體育班也有招收女學生，但創校九十年來，普通班一直維持只招男生的傳統。

基中在日治時期成立，當時從桃園以北到宜蘭地區，男生可讀的僅三所中學，分別是台北一中、台北二中及基隆中學，早年是全台知名學府。但受各地陸續增設高中及少子化影響，以往逾五成的外縣市學生搭乘火車就讀的盛況不再，近年面臨招生不易、一度減班因應，今年因而開會投票通過普通班招收女生的提案。

校長張智惟表示，普通班招收女生，可讓學校陽剛之氣更和諧，也促進男女平權教育。等收到教育部核准公文就會公告，希望今年暑假後的一○七學年度開始招生，四十名女學生預計打散到各班級，男女同班上課，讓九十年來基中普通班清一色是男生的傳統，成為歷史。

各所知名的傳統男校中學則對招收女學生有不同看法。目前高雄中學的科學班、音樂班及體育班均有招收女生，科學班男女共招卅人，體育班的田徑、羽球及帆船有女生，世界球后戴資穎就是雄中體育班畢業。

台南一中教務主任蔡明輝表示，科學班自九年前開設，招生時即不分男女均收，目前全校有廿名女學生。台中一中教務主任廖財固也指出，中一中美術班及科學班均已招收女生多年，目前全校約有八、九十名女學生；但目前普通班尚無招收女生的構想。

建國中學校長徐建國則表示，建中從未設置美術班及音樂班，普通班也沒收女生，短期並無招收女生的規劃；倘若未來有相關計畫，應是所有學校的招生都要整體考慮，不會是個別學校的事情。

此外，創立九十三年的基隆女中，迄今仍維持只收女生的傳統；據了解，基女目前對招收男學生持保留態度，有教師甚至表達反對，校內還未做正式討論。