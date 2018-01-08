推國際學院擴大募款 台大企業化?

2018-01-08

〔記者吳柏軒／台北報導〕台大選出管中閔為下屆校長，其曾任國發會主委，亦有「大砲」性格，過往言行、政策都屢引議論，獲選台大校長後規劃推動「國際聯合學院」，也將擴大向企業、社會募款等，已有學者警告大學雖應多拓展財源及招生，但需注意開放高學費恐導致教育商品化風潮，與企業過近也恐淪利潤思維，與大學追求真理邏輯不符。

高教工會秘書長陳政亮表示，大學企業化除怕企業介入教育人事，更憂企業競逐利潤的價值，影響其背離大學追求真理邏輯之路，未來台大要向企業募款，分際是一大挑戰。

面對質疑，管中閔則回應，未曾看過企業捐錢就影響學校的先例。台灣科大校長廖慶榮則認為，大學須多跟業界接觸，配合國家跟產業發展來培育人才，且大學校長最重要工作是募款，台灣募款不易，多需靠校友跟企業，若台大多接觸企業，募款擴充資源非難事。

而管中閔過往任官時提出「自由經濟示範區」引發抨擊而未過，他想在台大推動國際聯合學院，也引發外界疑慮將出現「教育自經區」。他擬取法上海交大、浙大等辦國際學院，上海交大國際學院一年學費約收三．九萬美元（約一一四萬台幣）；浙大則對中生收十二萬人民幣（約五十四萬台幣）、國際生二十萬人民幣（約九十多萬台幣）。

學費高 恐教育商品化

陳政亮說，其實各大學陸續有類似做法，逢甲、高餐等都跟國際機構合作，但「學費太高」且可能「教育商品化」，台大恐會產生帶頭效應，大學兩種價碼，有錢小孩才可買到，也恐變成公校拿政府經費辦高學費補習班，是不對的。

廖慶榮則認為，國際學院是高教跨國發展趨勢，鼓勵嘗試；但重點是台灣如何吸引國外名校，名校來台需自給自足，學費比國內貴好幾倍，而台灣過去吸引外籍生理由之一是學費低廉，台大需思考配套。

台大應力所教授王立昇也說，不反對增加學生多元學習環境，且若台大拿到與國外名校的雙聯學位，更增強留台意願；但可能要砸很多錢，會擔心排擠其他教育經費，整體影響尚待評估。