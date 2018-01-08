管爺掌台大 坦言錢永遠不夠

2018-01-08

估算每年資金缺口達3億 人才議題重中之重

〔記者吳柏軒／台北報導〕當選台大下屆校長的中研院士管中閔昨談未來治校理念，提到將仿國外經驗推「國際聯合學院」，台灣要用科技、農業、生技領域去優勢定位，另也想徵才留才等，但明白經費有限，會以人才議題為「重中之重」優先處理。

接到當選賀電 「眼珠都快掉下來」

管中閔說，當初參選台大校長只是想闡述個人理念，但後來意識到台灣從下而上的變革很重要，而台大是最佳場域，決定投入實踐，但有意識到並非「原生台大人」，那天接到選上的賀電，驚訝得「眼珠都快掉下來了！」

管中閔坦言，台大未來面對問題複雜，不論是教育競爭力、人才競逐、研究創新、學術倫理、國際學術地位等，或近年不斷被質疑的排名、經費等問題，但強調，就算給台大足夠經費，體質不變，最終仍不能扭轉台大現在各方面呈現落後的現象，才提出「變革」是唯一出路。

師法中國浙大 設國際聯合學院

看待未來治校，管中閔提出「國際聯合學院」概念，研究香港、中國、新加坡等大學的做法，如新加坡引進歐美商業、管理領域，直接設立國際學院，中國則有上海交通大學、浙江大學等採聯合學院方式，認為中國的國際合作角度台灣可學習，可讓國外名校跟台大聯名，但台灣仍有其他優點是中國沒有的，如金融科技、智慧農業、生物經濟等，依此訂定台大的國際地位。

指教師老化 10內年恐需汰換1/3

另，管中閔指出，台大尚有教師老化的人才問題，未來十年恐三分之一教師需汰換，若招到二流人才恐影響三、四十年教育品質；而面臨博士註冊率不佳，他將募款，估算初步金額需二、三億元，來提升博士待遇，「不要讓學生覺得來念博士都沒希望。」

而台大亦有經費逐年減少趨勢，管中閔估算每年基本開支恐有三億元缺口，但直言，不能靠漲學費，或向政府伸手要錢來解決，要先靠自己，會向政府爭取校務基金彈性運用，如計畫未完不要結算，避免年底亂花錢而浪費。

管中閔不論談到國際合作、人才競逐，乃至經費困境等，媒體發現關鍵是「錢」，質疑過多理想但經費恐不夠，管中閔承認：「錢永遠不夠！」希望有多少錢做多少事，強調「人才」是重中之重，未來經費將優先規劃解決人才問題，國際聯合學院會採自籌方式。

面對少子化的招生競爭，管中閔也談到，台大不會跟清華大學進行招生惡鬥，將採合作模式；觀察到台大學生的貧富階級差距，回憶過往聯考制度至少還是個弱勢上好大學的公平機會，如今不可能回到聯考，未來希望盡量提供弱勢一個機會，雖不能全面，但至少有機會。