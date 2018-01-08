技職國手開課 活化校園回饋社會

2018-01-08

〔記者吳柏軒／台北報導〕用技能回饋社會！一群擁有各領域專長的技職國手青年，深感過去受到社會幫助，更盼用實際行動喚起眾人正視技職，昨啟動技職國手活化老舊校園計畫（Skills for U），將以社會企業方式，用專長開工作坊，部分收入再回饋社會，幫助偏鄉學校修繕。

該計畫共同創辦人黃偉翔是公民記者，長期關注技職領域，創立了「技職三．○」平台。他表示，為了讓技職與社會對話，決定採「社會企業」概念，聘專業技職國手開工作坊，收入的四分之一存為行動基金，再讓技職國手前進老舊的學校，用專長修繕、活化空間，攜手該校師生體驗技職，回饋社會。

行政院政務委員唐鳳表示，該計畫的概念達到社企的三個模式，一是有使命、二是有營運、三是有收入，相信可實際解決社會問題。新北市教育局長林奕華表示，政府應讓年輕人實現夢想，新北市支持該計畫，希望不只讓國手發揮，也可帶著正在學習的技職學生一起動手做。

計畫共同創辦人黃于貞表示，一月份先由六名技職國手開設工作坊，如花藝、板金、機械修護、石膏藝術、塗裝工藝、創意麵包等，初步鎖定中高階客戶群，讓其體驗技職內涵，待收益足夠，七月就會讓國手出團服務、九月進行成果發表。

去年的技職奧運國手陳唯瑄擁石膏技術與乾牆系統（粉刷）專長，加入計畫並開班授課，教大家如何用石膏做玫瑰花，他說，能成為國手，是受到社會幫助支持，才能走到今天，而其他國手也都有相同經驗，大家因此願意參加計畫，一起回饋社會。