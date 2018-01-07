缺額2818人 台鐵6月招考

2018-01-07

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵人力不足問題已持續多年，去年已向行政院提出人力請增計畫，爭取台鐵人員的預算員額。行政院已於一月二日核定2818人，並分3年補足人力，今年度同意核給1907人。

針對人力員額核定，台灣鐵路工會要求台鐵優先配置車長、車站、路線養護、司機員、車輛檢修、電務設備維修等第一線業務所需人力；尤其是之前因應一例一休，簡化或取消人力的車站，維護號誌及路線安全。另外，儘速補充輪班人員及備勤人力，如調度所、各工種三班制替班人力。最後要求台鐵局儘速完成招考及人員補充，緩解第一線基層人力不足的緊繃情況。

台鐵局長鹿潔身表示，無資位人員台鐵局可自行招考，不需經過國家考試，工作性質較單純的月台嚮導、剪收票，還有企劃、材料、資訊等後勤單位，為避免人才流動，希望透過在地招募方式，之後經考試、受訓，今年就可上線服務。資位制人員方面，近期就會跟行政院人事行政總處提報考試缺額，今年6月的鐵路特考就可招考人員進入台鐵，逐漸補足台鐵人力。

至於運工機電今年度各可分配到多少人力，最近台鐵局就會重新開會檢討缺額。是否因應工會要求，優先補足三班制替班人力、因應一例一休，簡化或取消的車站人力。鹿潔身表示，每個員工的需求都不同，有些員工希望多休息，但還是有許多想要多賺一些加班費，三班制會視車站業務狀況做調整；恢復之前減少的車站人力，鹿潔身則說，會在安全優先的情況下做人力調配。