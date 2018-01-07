冷氣團明報到 週三下探8度

2018-01-07

〔記者吳柏緯、張勳騰／綜合報導〕受鋒面影響，今天全台依舊溼答答，中央氣象局昨天對新北市、台北市等全台10個縣市發布大雨特報，北部民眾要注意大雨！

10縣市大雨特報 今濕冷

苗栗縣明德水庫因水情吃緊，目前蓄水率僅20％，水位創下24年新低，農業用水已停灌。趁著鋒面來臨，經濟部水利署昨天傍晚在苗栗縣明德、永和山及鯉魚潭水庫同步進行人工增雨，希望能增加明德水庫10％降雨量。

此外，入冬以來最強的冷氣團將報到，明天下半天開始影響台灣，全台氣溫驟降，週三到週五，中部以北地區的低溫將下探8到10度；沿海空曠地區，由於受到輻射冷卻的影響，更可能出現7度低溫。

中央氣象局預報員陳伊秀表示，受到鋒面影響，今天低溫17度左右，北部高溫約18、9度、中南部則為22到25度。

明天入冬以來最強的冷氣團將報到，全台氣溫都會像溜滑梯下降。陳伊秀表示，冷氣團大約在週一下半天開始影響台灣，全台都會「有感降溫」，民眾應準備好禦寒衣物並做好保暖工作，以免著涼。

隨著強烈冷氣團即將報到，許多民眾也很關心是否能看到降雪。陳伊秀表示，這波冷氣團夠強，週二與週三，只要水氣充足，在合歡山等高山地區有機會降雪，民眾可以去碰碰運氣。

冷氣團影響將會一路持續到週五，週三之後水氣減少，全台轉為乾冷的天氣型態，週五氣溫會明顯回升。