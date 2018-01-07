目擊二戰日艦沉沒 台籍91歲輪機員憶當年

2018-01-07

1944年「玉津丸」近5千死慘劇

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕台灣巴士海峽在二次大戰曾發生慘烈的太平洋海戰，著名的日艦「玉津丸」遭盟軍擊沉近5千人喪命，91歲的楊天富是參與這段歷史的台籍倖存者，談起當年經歷，戰爭慘況歷歷在目。

16歲考上輪機員 負責運補

1943年4月，16歲的楊天富剛從車城公學校畢業，偷偷報考在日本神戶的「輪機短期講習所」，錄取受訓為輪機員，被派往服務的「大阪丸」雖是商船，卻肩負日軍前往塞班島基地的運補船任務，就這樣參與「太平洋海戰」。

「大阪丸」運補塞班島時在外海被盟軍的潛水艇襲擊沉沒，楊天富、6名日籍軍人及40多歲的老船員田中正行乘坐救生艇逃生。

運補船被擊沉 獲救並入伍

楊天富說，救生艇上有飲水及乾糧，但6名日軍緊張又憂鬱，沒幾天竟相繼暴斃，10天後只有他跟田中被救往附近的菲律賓薩馬爾島，因戰事緊急，又被要求「短期入伍」。

在薩馬爾島「入伍」期間，日軍遭盟軍封鎖海域無法運補，為了活命只能吃積存的黃豆，還得躲避菲國游擊隊，楊天富懂得將島上青木瓜、青香蕉與樹薯烹煮果腹，救了不少同袍得以活著回日本。

海面佈滿戰友屍體 銅鍋當鋼盔

1944年8月，楊天富被派到日軍名艦「吉備津丸」擔任輪機員，楊天富印象深刻，「船前後各有4門高射砲，還有12支機關槍」，「玉津丸」、「吉備津丸」等船艦，自日本九州門司港載運「關東軍」前往菲律賓，在經過巴士海峽時，「玉津丸」遭遇盟軍潛艇襲擊，海面佈滿戰友屍體，他清楚聽到落海的日本兵手握長槍，載浮載沉中仍大喊「天皇萬歲」，韓籍日本兵則大喊「喔母泥」（母親的意思），慘烈畫面至今難忘。

1945年8月7日，「吉備津丸」受命自馬尼拉載送500名特殊身分的傷病婦人返日，途經巴士海峽又遭遇盟軍砲火襲擊，盟軍還緊追至屏東小琉球。楊天富說，當時他充當機槍填彈員，炸彈就炸在船邊，連鋼盔都炸飛，從廚房取來銅鍋充當頭盔，戰況緊急。

楊天富多年前曾在恆春巧遇「玉津丸」日籍倖存者中島秀次，兩人談及過往不勝唏噓。

文史工作者念吉成正著手撰寫太平洋戰爭的「巴士海峽之淚」一書，發現楊天富是難得的「目擊者」，也希望楊老先生這段深藏內心多年的故事，能提醒世人戰爭的可怕和無情。