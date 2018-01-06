經期完再次出血 子宮內膜癌作祟

2018-01-06

文／洪英俊

一名49歲婦人門診時主訴最近一次月經後又有出血問題。當時因出血量仍多，無法採用陰道超音波檢查，因而改用腹部超音波做檢查，結果發現一顆6公分的子宮肌瘤。

不過，陰道超音波檢查可以看得更清楚病灶，所以開給婦人5天止血藥，並約1週後回診追蹤。婦人回診時，出血量已減少，於是以陰道超音波檢查，清楚看見她的子宮內膜增厚1.8公分（正常的子宮內膜厚度應該小於1公分且邊界平滑，內部不會有一團團的陰影），且型態異常。

以婦人49歲的年齡，子宮內膜應該不會這麼厚，懷疑出血並非來自肌瘤，而是從子宮內膜來的異常出血。為了在內膜剝落後確認內膜構造，婦人服用7天的黃體素，等內膜剝落完全後，接著再以子宮腔鏡內膜手術取出內膜，進行病理組織檢查，結果證實為子宮內膜癌初期。

一般子宮內膜腫瘤若為良性，只要在門診進行子宮腔鏡手術切除腫瘤，但若是惡性腫瘤就需做全子宮切除，及骨盆腔淋巴腺摘除術，術後還需等病理化驗確認癌症分級後，再評估是否做化學治療。

因子宮內膜惡性腫瘤與良性腫瘤症狀十分類似，會有排卵期出血、行房後出血，或月經乾淨後的子宮再次出血。此時就應該到醫院接受陰道超音波檢查，以利早期發現內膜的異常，並及時接受治療，以免錯失早期診斷出子宮內膜病變的時機。

建議有性行為的女性，除了每年做子宮頸抹片檢查，同時可以加做陰道超音波檢查，確認子宮、卵巢、子宮內膜等有無異常，尤其曾經有子宮異常出血問題的女性，更應附帶做這幾項檢查。

（作者為大林慈濟醫院生殖醫學中心主任）