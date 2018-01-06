「活不久的孩子」 克服萬難上清大

2018-01-06

〔記者陳鳳麗／南投報導〕「上天會將最難的功課給最優秀的人，我會認真做好這份困難的功課！」

國立中興高中學生曾君豪昨以特殊選才管道錄取國立清華大學，罹患罕見疾病「關節僵直硬化症及先天性腹裂症」的他，四肢畸形萎縮，動過三次切骨手術，常骨頭疼痛，但他總忍痛寫字、走路，無法手寫就用口含筆寫或畫。

曾君豪因先天腹裂，出生後就動手術，又因「關節僵直硬化症」致手腳萎縮變形，很多醫師都判定他無法站立或活不久，但媽媽吳宛容不放棄，後來北上終於找到肯幫他動手術的醫師。媽媽說，君豪在二歲、七歲和十一歲各動了一次切骨手術，他非常堅強，現在不只能站，而且也跟其他人一樣走路、寫字。

樂觀求學 同學慢跑他飆輪椅

樂觀面對自己的病痛，曾君豪也努力讓自己跟同學一樣。他的導師潘姿儀說，不久前學校辦路跑比賽，他堅持參加，班上同學慢跑，他則坐著電動輪椅跟大家「跑」完三公里；為了怕他太拚命，還得一直提醒「不要飆輪椅喔！」

曾君豪無法寫太久的字，但他幾乎不會跟老師要求少寫、晚繳作業，手痛到無法再寫時，就用口含筆寫字。愛畫畫的他也口含畫筆，一筆一畫地把鮮艷燦爛的花卉圖完成，該畫作也獲得全國美展南投縣初賽的佳作。

學洗頭洗澡 制止媽媽幫忙

為了學會生活自理，將來離家讀大學才能照顧自己，他克服困難學會洗頭和洗澡，並學會穿衣服，媽媽每次看他極辛苦地穿衣，忍不住要幫忙時，都會被君豪制止，他說：「妳總有不在我身邊的時候，我得學習自己做！」

曾君豪非常能忍痛，在校腳很痛時會悄悄地到保健室拿藥膏擦以舒緩痛感，從不在老師和同學面前喊痛。常頭痛的他，為了多唸一點書，也選擇不吃藥以免愛睏，他說：「頭痛忍一忍就好，書不能不唸！」

曾君豪的媽媽常告訴他「上天會將最難的功課給最優秀的人」，他的家境不好又罹罕病而行動不便，這句話是在他成長過程中不斷激勵自己的座右銘。