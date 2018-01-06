健保卡附照片 最快6月強制實施

2018-01-06

〔記者吳亮儀／台北報導〕根據健保署統計，全台仍有約四分之一民眾的健保卡沒有附照片，未來將改為辦卡要強制附照片，最快可能六月實施。

近期有網路傳聞，稱健保卡上如果沒有照片恐無法就醫，引發民眾恐慌致電詢問。健保署推估，全國約有五百萬到六百萬人的健保卡上沒有照片。

健保署科長吳昕說，早年考量並非所有人都容易去沖洗照片，但近年照相、洗照片已非常容易，因此將推動修正「全民健康保險保險憑證製發及存取資料管理辦法」，要求申請健保卡時必須附上照片。民眾若持沒有照片的健保卡就醫，得攜帶身分證件一併證明，讓醫療院所核對。

吳昕說，新規定最快六月上路，新申請、換補發的健保卡都必須附上照片才可申辦；但目前若使用無照片健保卡，不需另行更換。至於照片格式，吳昕說，只要足供辨識，即使是生活照都可以。

至於新生嬰兒或因特殊情形難以提供相片而申請無相片健保卡者，只要出示身分證明文件如身分證、未領有身分證者以戶口名簿或戶籍謄本代替、駕照或居留證等，供醫療院所核對身分即可以健保身分就醫，不會因為無相片健保卡而影響就醫權益。

健保署提供現場免費拍照

健保署提醒，民眾若覺得拍照不方便，各地聯合服務中心及聯絡辦公室都提供現場免費拍照，有疑問可致電健保免付費諮詢電話0800-030-598詢問。