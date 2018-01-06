擺脫威權第一步…政大蔣介石銅像 先遷總圖那座

2018-01-06

〔記者吳柏軒／台北報導〕前身黨校的政治大學校園踏出擺脫威權的第一步！政大昨透過校務會議正式決議，將遷移山下校區圖書館內的蔣中正銅像，推動校園轉型正義，但因民主程序，另一座放在後山的蔣公騎馬銅像則暫時保留。

另座在後山的騎馬銅像 暫時保留

前總統蔣中正早年實施威權統治，以領袖之姿讓自己的名字、肖像等，深入全台各校園角落，政大校內就有兩座，一座設在圖書館內採坐姿，另一座放在後山穿著戎馬裝；立法院去年十二月通過促進轉型正義條例，全台各地將移除威權象徵。

政大前年起就有學生發動銅像移除運動，經抗議與程序討論之後，去年一月校方正式成立銅像處置委員會，去年九月透過投票議決，確定要遷移兩座銅像中的一座，昨校務會議上，再度提出銅像遷移案並票選，最後確定移走圖書館內坐姿銅像。

政大校方表示，因政大校友會表達積極態度，要協助校方處理並發動相關募款作業，因此遷移作業由校友會接手，以尊重態度處理銅像遷移，後續時程與處置則尚待規劃。

童子賢進校長遴選委員 馬英九候補

政大校長周行一今年十一月職務期滿將不續任，昨校務會議籌組校長遴選委員會，並從各界推薦名單中票選委員，前總統馬英九等人也被列入，後經投票，在社會公正人士名單中，由前文化部長龍應台、和碩科技董事長童子賢、前政大傳播學院院長鐘蔚文、前世新大學校長賴鼎銘、考試委員陳皎眉、前監察委員陳小紅等六人獲選，馬英九、監察委員劉德勳、前國安會秘書長蘇起等三人列遞補名單。