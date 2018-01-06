政大廢除英檢畢業門檻

2018-01-06

通過校內英語修課檢定即可

〔記者吳柏軒、林曉雲、劉力仁／綜合報導〕許多大學都設定英語檢定作為畢業門檻，引發學生質疑和不滿。政大昨天校務會議廢止畢業必須取得英語檢定門檻。有學生歡呼：「不用考多益了。」

有學生歡呼：不用考多益

政大學生要畢業必須通過英語檢定，如多益測驗六百以上、全民英檢中高級初試、托福五百以上、CBT電腦托福一七三以上、IBT網路托福六一以上、IELTS國際英語測驗五．五級以上、Cambridge Certificate英國劍橋大學國際英文認證PET以上，這些規定引起學生質疑，不斷要求校方廢除。

昨天政大外語學院提案，認為學生通過英語修課檢定後，就具備該專業，不必再透過外界英語考試取得畢業資格，最後投票表決，四十七票同意、七票反對，廢止英語畢業門檻。

教部卓越計畫補助 曾列指標

教育部高教司長李彥儀表示，教學卓越計畫補助曾將英語畢業門檻列為指標，使得各校據此設立英語畢業門檻，教育部已把該指標拿掉，有些學校一直沿用，教育部尊重大學的自治自主決定。

清大目前仍有英語畢業門檻，清大教務長戴念華表示，清大設有八個管道，一個是校內自辦的英語課程，另七個管道則是校外英語測驗合格證明，校務課程委員會也曾有學生提案取消，但未通過。

台大彈性 英檢或英文課皆可

台大也有設英語畢業門檻，但給學生彈性，可提供外部的英檢成績，或修習校內進階英文課程。校方強調，重點在鼓勵學生修習更多外語，也不限於英語，一○四學年畢業生三千六百多人，四百多人需再修課，大部分都順利畢業。

成功大學從一○四學年起，即廢止全校英語畢業門檻，交由各系所自訂，校方尊重各系自主。台灣師範大學亦同，英語門檻交由各系自主決定。交通大學鼓勵學生透過英檢考試增加英語能力，但不強迫考試，另可修英語進階課程，修完才可畢業，重點都是在加強學生的英語能力。

中山大學校長鄭英耀表示，學生提案廢除英語能力認證，已通過第一關通識教育中心，接著將進入課程委員會，重新檢討英語畢業門檻的必要性。