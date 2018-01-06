各界期許…維護台大自由學風 新校長有責任

2018-01-06

〔記者吳柏軒、林曉雲／綜合報導〕台大近年面臨許多爭議與挑戰，包括校長楊泮池捲入論文抄襲事件、部分台大系所碩博士班招生掛零、校園內頻爆發勞動權益抗爭等，新校長上任面對的難關重重。

全國教師工會總聯合會理事長張旭政表示，前校長楊泮池捲入論文抄襲事件，嚴重傷害台大名聲和台灣高教國際聲譽，新校長有責任提升台大的學術地位和論文的品質，讓台大真正成為「有學術自由學風」的一流大學，不應一味追逐世界排名。

實踐大學校長陳振貴呼籲，台大應該加入「大學瘦身」行列，辦不好及招生不佳的台大系所，尤其招生掛零的碩博士班更應該減招或停辦，管校長應幫台大瘦身以調整體質，使台大更加茁壯，才更有條件打國際盃。

拚亞洲旗艦 學生會長：攘外先安內

台大學生會長林彥廷表示，管中閔雖提出要讓台大成為高教的亞洲旗艦，但台大校內的基礎建設仍未健全，國際生環境並非良好，例如心輔資源都沒辦法支持，認為「若要攘外要先安內」。

林彥廷說，管中閔是人文社會領域的校長，與過去理工、醫學領域的校長不同，對其談到「責任投資」的理念很有感，如校務基金有投資亞泥、台塑等股票，但這些企業在環境議題上有些爭議，未來可能就不宜再投資，讓大學真正落實社會責任。

基礎建置不完善 學生自嘲工地大學

新聞所吳姓學生說，台大雖然一直以台灣的大學龍頭自居，然而校園內的勞動權益、學生受教權益的保障等，都頻出狀況。校內許多基礎建置都還不完善，但一棟又一棟華美的建物不斷興建，學生都自嘲是工地大學。