管中閔：台大變革是唯一出路

提「亞洲旗艦計畫」 要讓台大蛻變為未來大學
〔記者吳柏軒、林曉雲／綜合報導〕台大財金系教授管中閔「管爺」，異軍突起，當選台大校長，是台大近三十四年來唯一非台大畢業的校長，跌破不少人眼鏡。管中閔參選校長時發表治校理念，強調「變革」，要推動教育競爭、人才競逐、研究創新及國際學術地位的「亞洲旗艦計畫」，讓台大從現代大學變為未來大學。
近34年來唯一非台大畢業的新校長
管中閔昨晚也在臉書發文表示，為踐行學術自由與大學自治之信念，他宣布即日起不參加任何政黨、黨派活動。
管中閔指出，台大雖面臨國際化挑戰，學術地位與排名下滑，治校經費下降等，但最大挑戰不是經費、排名，而是師生「不知道台大未來要變什麼樣子」，在教師評鑑、系所結構、學生培訓乃至社會觀感、產業鏈結、國際化趨勢等，都充滿各種擔憂，因此「變革」是唯一出路。
最大挑戰 師生不知台大未來樣貌
管中閔鎖定二○二八年台大創校百年模樣，提出「亞洲旗艦計畫」，要布局台大成為亞洲高教市場，從C School（思考未來）、U School（連接國際）及T School（立足台灣、終身學習）等三大面向規劃未來願景。
未來教授評鑑將採學術貢獻、產業價值作評量，不再以論文數量為重；積極參與國際人才市場，調整延聘制度、提供有競爭力的薪資、科研經費，爭取資深傑出人才和團隊。推動「台大投資基金」創造活水，更將擴大募款專案辦公室，善用校友、拓展網絡。未來希望以台大校長之姿，改變高教、重建社會變革。
台灣大學應力所教授王立昇表示，管中閔具經濟、計量、管理等專才，未來也許可幫台大做更宏觀規劃；他認同管中閔的「亞洲旗艦計畫」，若能落實，將台灣好的師生留下，吸引國外優秀師生，才能在人才培育中起真正的旗艦作用。
政黨色彩濃厚 教授提醒管放下政黨
王立昇也提醒，管中閔過去政黨色彩濃厚，台大校長若沾染政治，會動見觀瞻、遭受批判，樂見管中閔宣布放下政黨，也呼籲執政的民進黨能給新校長機會，讓台大帶領台灣持續往前。
教育部高教司長李彥儀表示，台大向來扮演高教領頭羊角色、引領大學向上提升、負有社會責任，期待新校長管中閔能跳脫「台大校長」格局，著眼於整個大學發展，帶頭提高國家的競爭力、學生就業力及世界競逐力。
扮高教領頭羊 帶頭衝國家競爭力
清華大學校長賀陳弘說，過去幾任台大校長都是理工背景，管中閔是經濟背景，比較不同，相信會為台大帶來新的思維，為台灣高教帶來新氣象。
全國家長團體聯盟榮譽理事長吳福濱表示，台大在整個國際學術界的成就和聲譽，近來一直往下滑落，站在家長團體和公民團體立場，期待管中閔跳脫一般大學學者格局，重新把台大提升上來，提高台灣高教的競爭力。