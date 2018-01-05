龍發堂住民近8年97死 雄檢要查

2018-01-05

〔記者方志賢、黃良傑、蘇福男／高雄報導〕高雄龍發堂爆發阿米巴痢疾、結核病群聚疫情，衛生局介入輔導查核，發現龍發堂近八年共九十七人死亡，每年平均死亡人數高於一般精神照護之家，死亡原因五成以上是營養不良或外力侵襲致死，雖難推斷受虐，但凸顯管理、照護不當，部分死因與病歷記載有落差，移送檢調單位，高雄地檢署已分他字案調查。

高市衛生局昨晚已接獲地檢署通知，要全部調閱龍發堂近八年死亡的九十七名住民的死亡證明及病歷資料，重新檢視查明。

龍發堂：均依法通報警方相驗

龍發堂昨反駁指出，衛生局公布的粗略數字對該堂不公平，強調死亡有疑慮者，均依法通報警方相驗，若有問題，法醫會提出質疑。

衛生局心衛中心主任蘇淑芳表示，去年七月介入輔導查核，發現從九十九年到一○六年，龍發堂共有九十七名住民死亡，每年平均十二人死亡，高於市立精神護理之家的七人，平均死亡年齡五十六歲，也較低於市立精神護理之家的六十三歲。

營養不良、外力侵襲致死逾5成

衛生局副局長林盟喬表示，查閱這些死者的死亡診斷書及病歷資料，發現死因五成以上是營養不良或外力侵襲致死，凸顯龍發堂管理不當與照護疏失等問題。一半以上死者往生前一、兩週有腹瀉、體重下降、營養不良或外傷等問題，也可能是致死原因之一。

衛生局說，龍發堂的住民就醫集中在當地一家醫院，許多住民的病歷資料及死亡證明都是這家醫院開出的，死因奇怪且無法解釋，但衛生局只有行政調查權，才將這些有疑問的死亡證明及病歷移送檢調查明。