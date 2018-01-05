國家語言列部定課程 將設台語頻道

2018-01-05

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為改善過去國民黨政府一元化的語言政策，造成台灣本土語言瀕臨滅絕危機，行政院院會昨日通過「國家語言發展法草案」，明定國家語言為台灣各固有族群使用的自然語言及台灣手語，未來國家語言將列為部定課程，政府更將設立台語頻道，呈現語言文化多樣性。

指定專責單位推動國家語言事務

根據「國家語言發展法草案」規定，將賦予台灣固有族群的自然語言法制地位，加強多元語言的公共服務，提升人民使用國家語言能力。

草案亦規定，政府將建立國家語言調查機制、資料庫、整合書寫系統，以及健全國家語言教育，指定專責單位推動國家語言事務，讓瀕危的國家語言得以永續傳承。

文化部長鄭麗君強調，「國家語言發展法草案」是為了保存及復振各族群的本土語言，國家語言一律平等，國民使用國家語言應不受歧視或限制。

草案第十條明定，教育部應於國民基本教育各階段，將國家語言列為部定課程，教育部也應獎勵大專院校、研究機構開設國家語言相關課程。

此外，教育部應培育國家語言教師，並協助直轄市、縣市主管機關以專職方式聘用為原則，為呈現國家語言的文化多樣性，政府應獎勵出版、製作、播映多元國家語言的出版品、電影、廣播電視節目。

鄭麗君指出，現已有原民台、客家台，正積極與公廣集團洽談設立台語頻道，一○七年預算中已編列預算設立，相信未來在「國家語言發展法」三讀立法後，將可打造更多元的國家語言學習環境。