政大今選校長遴選委員 馬英九在列／推薦名單中還有龍應台、蘇起等 國民黨色彩濃引發議論

2018-01-05

〔記者吳柏軒、林曉雲／綜合報導〕政治大學即將遴選新校長，預計今日選定遴選委員、組成遴選委員會，其中身陷三中案爭議的前總統馬英九，被推薦列入社會公正人士的候選名單，政大部分師生對此持保留態度，憂心遴選委員名單藍營色彩過重。教育部則發現，政大校長遴選辦法的相關門檻未統一，提醒校方注意；政大表示，一切議題都將由校務會議商討解決。

政大校長周行一去年宣布因為家庭因素而不續任，校方日前公告遴選辦法、接受各學院推薦遴選委員代表，預定今天召開校務會議，將選出包括學生、教職員、校友及社會公正人士等共十八名遴選委員，加上教育部派三人組成校長遴選委員會，十一月前選出政大新校長。

據指出，在校友與社會公正人士推薦名單中，除前總統馬英九外，還有前國安會秘書長蘇起、前海基會秘書長高孔廉及前文化部長龍應台等，由於國民黨及藍營色彩濃厚，引發部分校內人士議論。

憂心未來新校長染色

政大地政系教授徐世榮表示，當初法學院花了很大力氣促成馬英九到政大教書，卻僅授課一學期就去選總統，對其參與校長遴選持保留態度；政大政治系學生朱晏辰指出，前總統馬英九是政治敏感人物，遴選委員太多藍營色彩也恐讓未來新校長染色，但最後還是會看新校長人選及實際作為評斷。

二○一二年台大校長遴選，當時卸下民進黨主席的蔡英文，也曾一度被法學院推薦為「校友或社會公正人士」而候選遴選委員，但因法學院已有教師代表，最後未入選。

學生控校長遴選辦法黑箱

政大此次新校長遴選辦法也傳爭議。廿六名政大歷任學生代表控訴，有校內人士企圖運作更改遴選辦法，提出「候選人匿名」與「廢除教師同意權」等作法，上次校務會議被否決，傳言今將透過教師提案捲土重來，恐違反程序，更有「黑箱」之嫌。政大昨表示，遴選委員名單及確切遴選辦法，都待今日校務會議議案討論。

台大新校長遴選今定案

台大新任校長也將在今天遴選定案，候選名單包括中研院副院長周美吟、台大歷史系特聘教授陳弱水、台大電資學院院長陳銘憲、台大行政副校長張慶瑞、台大財金系講座教授管中閔，五人都各有支持者積極拉票、遊說。