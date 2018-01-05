國語日報董事解職遭駁 教部將抗告／法官認定非政府捐助 教部：完全忽略證據

2018-01-05

〔記者張文川、林曉雲／綜合報導〕教育部去年十月向台北地方法院聲請解除國語日報社全體董事職務，並請求選任臨時董事；台北地院審理後認為，國語日報社是由股東捐助成立，並非由政府捐助成立，教育部也未能舉證一九四九年以後還有編列預算補助國語日報營運，認定教育部無權解散國語日報董監事會，昨裁定駁回，可抗告。

教育部終身教育司長黃月麗昨晚表示，法院完全忽略教育部所提證據，為向社會有所交代，教育部堅持國語日報是政府捐助成立的法人，收到法院裁定書後將提出抗告。國語日報社方昨則表示，完全尊重法院裁定結果。

未舉證1949年後有編預算補助

北院裁定指出，一九四八年教育部曾出資一萬金圓券，在中國北平市開辦「國語小報」，借用教育部機件印刷，但創刊後無法維持而遣散員工；國語推行委員會來台後，教育部即不再提供經費，推委會後於一九四九年成立國語日報董事會，貸款購買長沙街房屋，一九五五年正式成立國語日報公司，一九六○年股東會解散公司，登記設立財團法人國語日報社。

法官認定，根據各項文書資料記載，足認國語日報社是由全體股東捐助成立，且一九四八年清算資產時，教育部提供的資金已全被用於資遣員工和還債，一九五五年成立的國語日報公司已與政府無關。

法官認為，教育部未能舉證國語小報一九四八年清算資產後，還有再編列預算補助、協助國語日報營運，難以認定國語日報是政府資產。法官因此認定，教育部沒理由主張解除國語日報社全體十六名董事的職務，也沒必要另行選任臨時董事，裁定駁回教育部之聲請。

財產管理人公約證明資金來自政府

黃月麗昨提質疑，法院完全忽略教育部所提出的國語日報社財產管理人公約，這份重要文件有當時的十七位董事簽署聲明，所有董事均不認為自己是捐助人，可證國語日報是公有事業，資金來自政府。查證過程中，教育部也查不到國語日報有民間資金，教育部在收到裁定書正本後，將研判必要法律途徑，十日內提出抗告。

黃月麗還強調，教育部提出六十五項證據，都清楚可知國語日報與政府的關係，國語推行委員會提供至少十七位人力辦國語日報，省教育廳和省國語推行委員會的年度報告，也可看到國語日報是省國語推行委員會的業務報告內容，民國卅八年後仍持續接受政府人力和財政的資助。