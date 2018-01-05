抗空污 「燒稻草」人溜了也能罰

2018-01-05

應變要快 環署下週與地方檢討及早因應

〔記者楊綿傑、謝介裕／綜合報導〕今年元旦以來，境外污染嚴重影響台灣空氣品質，環保署更首次針對空污開設第二級防制指揮中心應變，昨天西部又淪陷，從北到南有多處測站空氣品質（AQI）達到警戒橘及不良紅，中央昨天上午再度成立二級防制指揮中心。但環團質疑，前一天預報已提醒空氣品質不佳，地方政府缺乏因應作為。環保署表示，下週會與地方討論，檢討及早因應的做法。

西部昨又淪陷 一片霧茫茫

環保署監測，昨上午中部地區霧茫茫，包括大里、三義、竹山、線西、忠明、崙背、嘉義、沙鹿、安南及頭份等測站，PM2.5濃度都超過每立方公尺七十一微克達紫爆警戒；彰化、斗六、豐原、西屯及南投等測站PM2.5濃度更超過一○○微克。

環保署監資處長張順欽解釋，昨因為逆溫層，髒空氣累積在六○○至七○○公尺以下，加上擴散條件不好，境內污染物持續累積。今天因東北季風及短暫雨，除高屏AQI為警戒橘，其他地區都為普通到良好。

中央再開設二級防制中心

環保署空保處副處長謝炳輝說，中央昨天上午九時成立二級防制指揮中心，包括台中、南投、嘉義、高雄上午八時成立，台南更早在凌晨就成立，包括協和、台中、興達電廠都有降載，也要求工業單位配合減排等。

南投縣環保局昨則表示，環保署去年十二月十五日已通令全國各縣市，將針對取締露天燃燒祭出「屬地主義」新措施，一旦確認土地所有人、使用人或管理人與空污發生之間有關聯性，即便焚燒者不在現場，也將依空氣污染防制法、廢棄物清理法等相關法令究辦。

取締露天燒稻草 採屬地主義

環保局長方信雄指出，南投縣空氣不好，絕大多數與境外污染源有關，尤以入冬後的十一月至翌年三月最嚴重，若有人露天燃燒稻草、雜草等廢棄物，無疑雪上加霜。

有鑑於民眾燒稻草時，經常「火放了、人就溜」，環保人員因找不到「現行犯」，無法開出罰單。今年起只要確認土地所有人、使用人或管理人與空污之間有關聯性，便可依違反空氣污染防制法，處五千以上、十萬元以下罰鍰；違反廢棄物清理法則處一千二百至六千元罰鍰。