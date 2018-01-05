下波拆除清單 最快1個月後公布

2018-01-05

〔記者吳欣恬／台北報導〕針對二○一六年五二○後新增的農地違規工廠，農委會、內政部及經濟部組成跨部會專案小組分批拆除，去年底第一波公布的十七件已有五件拆除完畢，三月底前會完成拆除。預計一個月後將公布第二波拆除清單。

農地違規工廠首波17件 3月底前拆完

農委會副主委陳吉仲指出，第一波十七件違規拆除名單包括彰化縣八件、高雄市五件、台南市兩件、嘉義縣、雲林縣各一件，其中已有五件（高雄市兩件、台南市兩件、嘉義縣一件）完成拆除作業。

清冊顯示，件數最多的彰化，迄今都未進行拆除動作。農委會說明，裁處後三十天內須先限期改善，而後要開罰並斷水斷電，再限期三十天改善，一再未改善才能強制拆除，因此較費時。地方政府都依拆除行動方案時程進行，十七件會在三月底前完成拆除。

農委會先前依據內政部衛星航照圖比對，找到疑似前年五二○後新增違規工廠建物兩百八十六處。經現地調查後，最初定調至少卅四家新增違規工廠，第一波公布十七家須拆除後，又接獲許多檢舉，第二波拆除名單還無法確切估算。

農委會︰公布和拆除行動不會停

陳吉仲強調，公布清單和拆除行動會持續下去、不會停止，希望業者不要為了降低生產成本，到農地上蓋工廠。

經濟部中辦代理主任許正宗指出，拆除農地違規工廠的行動，重點在教育，讓違規工廠知道「政府是玩真的」。他表示，這是「經濟秩序的導正過程」，現在政府踏出第一步，起步緩慢，但繼續下去會越走越快。許多工廠因為以前政府沒拆過，導致很多人跟著蓋，現在拆的這些工廠是「最後一隻老鼠」。

內政部次長花敬群說，農地違規工廠多為中小企業或小企業，專案小組一開始做得較溫和謹慎，但希望大家不要再以身試法。