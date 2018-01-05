前年520前農地違規工廠 依國土法3面向處理

農委會︰保護優良農地 內政部︰非就地合法
〔記者吳欣恬、張菁雅、劉曉欣、張聰秋／綜合報導〕二○一六年五二○後新建的農地違規工廠，農委會、內政部及經濟部組成跨部會專案小組分批拆除，在此之前既存且群聚的農地違規工廠，國土計畫法中已有初步規劃三大面向，將視產業類型遷移至工業區或劃為農業發展區、城鄉發展區。
視類型遷至工業區 或改劃農發區
農委會副主委陳吉仲直言：「農地上的違規工廠是無法全部拆除的。」日前的農地盤點，已知有一萬三千多公頃的農地遭違規工廠非法使用，有些已達到群聚效應。陳吉仲說，雖然沒辦法全部拆除，但重要政策目標，就是要農地止血，搭配國土計畫法的劃設，把優良農地保護起來，不再非農用。
經濟部中部辦公室代理主任許正宗指出，目前國內約有十五萬家工廠，其中有三萬八千多家未登記的違規工廠，估計至少四十％坐落在農地上，約一萬五千家。
內政部次長花敬群指出，針對這些在二○一六年五二○前就已存在且群聚的農地違規工廠，未來配合國土計畫法的國土重新劃設，將分三面向做處理。高度污染的產業，將搬遷到工業區或工業用地，例如污染性較高的電鍍業等；與農業加工或相關產業的工廠，可望劃入新的農業發展區第四類中；產業規模已形成聚落的工廠，將以區段徵收或市地重劃等手法，變更為城鄉發展區的產業用地。目前國土計畫法還在草案公聽討論而待定案階段，處理細節需再討論。
花敬群強調，這並非「就地合法」，而是要讓早已大範圍密集的違規工廠有路可走，但長期違規不可能不支付任何罰金或成本，未來違規工廠遷移或改變地目等處理，都必須支付包括生態補償金及污水處理等必要公共設施的成本費用。
陳吉仲說，違規工廠會影響農地環境和農業生產安全，拆除和盤點作業會持續進行。
為輔導未登記工廠合法化，台中市政府開發太平產業園區，去年七月動工，可提供卅三家廠商設廠，有廿一家未登記工廠將進駐，其中，五家目前廠房設在農業區，進駐六個月後必須拆除原廠房，恢復農地農用。
輔導工廠合法化 台中園區供設廠
太平產業園區總面積十四．三七公頃，主要引進低污染及低耗能的產業，輔導周邊從事金屬加工、製造的未登記工廠合法化。
台中市府經發局長呂曜志表示，廿一家未登記工廠多數現有廠房設在住宅區、商業區，位在農地的有五家，有些佔用農地的工廠因無法保證恢復農地農用，不符合進駐資格。未來潭子聚興產業園區也將輔導未登記工廠進駐，並定位為主要產業零組件生產基地。
彰化縣水五金業者楊永芳表示，政府願意幫助業者合法化，樂觀其成，變更為產業園區後的公共設施成本，由各家工廠負擔也算合理，但希望政府早日讓政策確定，以免曠日廢時。