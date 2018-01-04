慢性中耳灼熱症候群 耳道像火燒

2018-01-04

圖‧文／陳建志

一名63歲女性在雙耳耳道內側很深的地方，總是會感到熱熱的，好像有火在燒，嚴重時，她會很想用棍子伸進耳道內把耳膜弄破，看看能否把熱氣散掉。

這種狀況在白天時比較嚴重，進餐或喝水時會緩解，但感冒時，就會變得極其嚴重而難以忍受。她多年來為此到處尋醫，影像學檢查都無異常發現，得到的答案不過是「外耳道炎」或「中耳炎」，多次使用耳滴劑，加上口服止痛消炎藥、抗生素，卻依然沒有改善。

該患者所罹患的其實是慢性中耳灼熱症候群，這是一種神經耳科疾病，並非真的外耳道或中耳發炎。

根據神經解剖，任何中耳腔黏膜的感覺都會經由兩側舌咽神經傳入腦幹，接著交叉到對側，傳入對側大腦皮質。偏偏少數患者的腦幹會對急性中耳發炎的症狀（熱、痛或癢）產生記憶，不斷地把訊息「逆行性」地傳回中耳黏膜，發生「神經炎性反應」。

這些炎性反應所引起的假性感覺訊息又會被舌咽神經傳回腦幹，如此形成了一個惡性循環，加重了腦幹的錯誤記憶，造成所謂的「中耳妄想症」。此病若不治療的話，雖不至於引起聽力障礙，但會造成精神壓力，影響生活品質。

病症剛發作沒多久的患者可以使用消炎止痛劑、副腎皮質素、抗生素或耳滴劑；已經發作數月、數年者可能根據精神壓力狀況，給予抗焦慮劑、抗憂鬱劑，或是心理治療。

在排除中耳炎和外耳發炎的病因後，患者可以接受特定比例的消化酵素及維生素B群等複合療法，逐漸打破這種位於舌咽神經與腦幹神經核之間的感覺性惡性循環與錯誤記憶。

顳顎關節炎或咀嚼肌發炎也會出現類似症狀，但往往會合併咬合障礙。

（作者為元景耳鼻喉科神經科診所醫師）