頭痛 竟是三叉神經長「皮蛇」

2018-01-04

圖．文／莊毓民

一位80歲的老太太最近幾天除了全身倦怠外，3天前，左側前額頭痛，灼熱的疼痛如同刀割，讓她連續失眠，尤其頭痛在夜間更加猖獗肆虐。

3天後，她的左眼四周皮膚逐漸紅腫，前額、眼眶四周，以及右側鼻子的尖端，開始出現紅疹，看起來像是被蚊蟲叮咬，她本來以為是過敏，沒想到進而轉變成水泡。

帶狀疱疹俗稱「皮蛇」，是由帶狀疱疹病毒引起，這種病毒就是小時候長水痘的病原，水痘復原後，病毒潛伏於神經節內，伺機而出，一般是在身體狀況較差，如感冒、熬夜，或是年紀較大時才發作。

帶狀疱疹除了在軀幹感覺神經分佈的區域，還會侵犯三叉神經所支配的範圍，尤其是三叉神經的第一個分枝。其掌管眼睛及其四周頭皮的感覺。在紅疹出現之前，常會被誤診成單邊的偏頭痛，如同牙痛一般，其頭痛常會讓病患自睡夢中痛醒，醫師疑是顱內病變而安排腦部的影像檢查，以排除惡性病因。

更可怕的是，三叉神經的「皮蛇」還會爬到眼部，嚴重時有可能形成角膜瘢痕，瞳孔沾黏而影響視力。若有細菌感染，會因為角膜潰瘍而失明，或是在皮膚留下永久的瘢痕。

入冬後氣溫驟降許多，也因為氣溫變化大，水痘病毒在免疫力較差的家中長者體內蠢蠢欲動，很容易導致帶狀疱疹出現，不得不慎。

三叉神經的「皮蛇」整個病程約持續1個月左右，皮膚的症狀最早痊癒，但有時會造成神經痛，可持續數月至數年之久，大概有2%復發機會。若發生在免疫功能不健全的人，有可能導致全身的蔓延。

眼部帶狀疱疹治療的方式，最重要是發病的初期給予口服或靜脈注射抗病毒藥劑，可縮短病程，減輕病情，同時給予皮膚及眼睛局部抗生素，預防細菌感染。

（作者為中壢天晟醫院醫療副院長）