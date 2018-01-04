人物速寫─烏坵大嬸高丹華 守護島民事事都管

2018-01-04

記者劉力仁／專題報導

去年七月廿三日，熄燈六十六年的烏坵燈塔復燈，高丹華紅了眼眶，父親臨終前心願終於實現。

拒絕核廢料、強化醫療資源

烏坵，對很多台灣民眾而言，是一個陌生小島，島上扣除駐軍，僅有居民數十人。烏坵鄉民高丹華廿幾年來為烏坵文史及公共事務發聲，從拒絕將核廢料送到烏坵、強化烏坵醫療資源、推動烏坵燈塔重新發光、為年邁的反共救國軍爭取權益等等，堪稱「烏坵守門人」。

廿年前，台電考慮烏坵為核廢料貯存場，促使高丹華站出來為家鄉發出不平之鳴；她說，文明世界產生的廢物會想到烏坵，但文明世界的制度，卻遺忘烏坵，烏坵數十年交通不便、醫療不足，政府從未關注。至此，她將烏坵的命運攬在身上，爭取烏坵人的權益。

高丹華的弟弟發生意外因烏坵醫療資源不足喪生，成為她心中永遠的痛楚。她積極爭取烏坵醫療資源，避免鄉親再有遺憾；眼見烏坵醫療所旁就是軍方彈藥庫，她要求軍方遷移彈藥庫與醫療所有安全距離。軍方覺得她頻找麻煩，竟暗諷她「靠烏坵炒知名度」。

兩家三代守護燈塔百餘年

至於她掛心的烏坵燈塔，興建於一八七四年，高丹華的曾祖父高珍參與興建並擔任管理員，祖父高瑞翁、父親高金振續任管理員，加上外曾祖父蔡土球、外祖父蔡能和舅舅蔡雲清，兩家三代守護燈塔百餘年。可惜燈塔於民國四十年左右，以軍事安全為由熄燈，擔任燈塔主任的高金振，便守著一個不發光的燈塔數十年。

十年前高金振過世，臨終前說「烏坵燈塔為何不發光」、 「烏坵的交通為何這麼不方便」，這兩句話成為高丹華十年來最大的牽掛。

燈塔去年復燈 完成父親遺願

為讓烏坵燈塔再放光明，高丹華數度赴湄洲島及粵海關博物館蒐集英國人建造烏坵燈塔的歷史文資，推動百人登島、到處陳情。去年七月廿三日，烏坵燈塔再度亮燈，高丹華完成父親的遺願，烏坵燈塔更可望從金門縣定古蹟升格為國家古蹟。

烏坵位處國共內戰戰場，當年跟共產黨對抗的反共救國軍，進駐烏坵、東引、澎湖各離島，甚至進入敵後地區，人數多達二萬人。但是當年犧牲奉獻遭到政府漠視，甚至積欠三年薪餉至今未還。眼見老人家們逐漸凋零，高丹華往返兩岸四處奔波，拜訪這些高齡八、九十歲的老英雄，蒐集當年的故事。為他們爭取公道及補償，這是高丹華下一個奮鬥目標。

廿幾年來，這位烏坵女子不斷試圖改變小島的命運，覺得孤單嗎？她說，沒有權利去思考孤不孤單，因為一旦敗下陣來 ，後繼無人，她只能勇往直前。

「烏坵奇女子」、「烏坵俠女」是媒體送給她的封號，但高丹華說，最適合她的名稱是「烏坵大嬸」，因為只有大嬸才會像婆婆媽媽，什麼事情都管。但可以為家鄉做事，是很幸福的事情。