奧地利藍莓醬 輻射超標被攔下

2018-01-04

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部食藥署昨公布邊境最新不合格產品名單，共十五件不符合規定，其中有一件奧地利出口的藍莓果醬輻射超標，全數四十八公斤退運或銷毀；在市面上也發現有同款產品輻射超標，已要求業者下架回收。另知名的英國唐寧茶（TWININGS）則在邊境攔下一款農藥超標。

根據食藥署資料，去年十一月受理台中市好食國際有限公司進口奧地利「D’ARBO 70%藍莓果醬」報驗，檢出銫-137每公斤一四五貝克，超出我國「食品中原子塵或放射能污染容許量標準」要求銫-134與銫-137總和限量每公斤一百貝克。

好食國際有限公司說明，銫-137有其背景值，歐洲、北美通常數值較高，此次不合格，是因為國內修法將標準加嚴，造成原先合格產品變成不合格。

去年十一月統一企業自主通報添加去醣基山桑子萃取物的「預倍保明智膠囊」，疑因使用藍莓原料出問題，導致輻射超標。食藥署科長廖姿婷表示，此事發生後，該署針對山桑子與藍莓強化邊境管理，逐批取樣送至原能會檢驗。

除了邊境攔截的「D’ARBO 70%藍莓果醬」外，日前啟動市場稽查也發現，在抽驗一○一件產品中，有不同進口商、但同一款產品輻射超標，檢出銫-137每公斤一○二．六貝克，已要求業者下架回收，若複驗確定超標，可依「食品安全衛生管理法」開罰六萬至兩億元。

波蘭進口伯爵茶農藥超標

另外，邊境發現，台灣英聯食品飲料股份有限公司從波蘭進口的「TWININGS皇家伯爵茶」，檢出殘留農藥賽果培○．○八ppm（百萬分之一濃度），超過我國極限○．○五ppm，共一四四公斤退運或銷毀。記者致電業者，則獲負責人不便回應的說法。

其他像是日本出口的紫蘇葉、紐西蘭出口的草莓、法國出口的小菠菜、印度出口的辣椒干、澳大利亞出口的羅勒等，均有產品殘留農藥含量不符規定。