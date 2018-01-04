高鐵路線南延屏東？高鐵董座︰非高鐵公司可決定

2018-01-04

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕高鐵南延屏東案，交通部日前已召開可行性評估期末報告初稿審查會議。高鐵公司董事長江耀宗昨表示，台灣高鐵當初簽的BOT合約，路線是南港到左營，要不要延伸到屏東，不是高鐵公司可以決定。

高鐵局︰南延經濟效益稍嫌不足

高鐵局則指出，可行性研究核定後，後續包括綜合規劃、細部設計、環評、施工等，根據需求與財務分析，高鐵南延屏東案以完工後三十年評估年期，經濟效益稍嫌不足，恐無法回收投資成本。

江耀宗表示，雖然高鐵局有諮詢高鐵公司意見，不過僅提供技術、工程、營運等面向的專業意見，完全不參與評估工作，且高鐵是上市公司，任何重大投資，都必須經董事會通過。

去年旅運量首度破六千萬人次

另外，明日高鐵將邁入營運第十一週年，江耀宗表示，去年台灣高鐵運量、產品行銷都寫下重要里程碑，全年共開出五．一萬班列車，準點率達九十九．七二％，平均每班車僅延誤六秒，具世界級水準，僅次於民國一百年的五．○四秒；旅運量更逐年成長，去年是通車以來，首度超過六千萬人次，平均日運量達十六．六萬人次，平均每日搭乘人次增加逾一萬，元旦當天達二十八．五萬人次，創單日運量新高紀錄。

營運方面，根據台灣高鐵公司年報，前年稅後淨利達四十一．四九億元，去年一月至十一月累計營業收入三百九十五億元，較前年同期增六．九％；稅前淨利五十九．二億元，較前年成長二十五．四％。而由於運量增加 ，估計營運獲利可望更佳。

江耀宗表示，高鐵旅遊人次也有明顯成長，去年訂定兩百萬人次購買高鐵旅遊產品目標，十一月就達標，全年更達兩百二十萬人次，今年全年目標兩百五十萬人次。