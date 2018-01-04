來義三兄弟 領拚「拳」國第一

2018-01-04

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣來義鄉文樂部落「飛鷹三雄」葉俊雄、葉品程、葉俊昌，帶著來義高中拳擊隊南征北討，除了推動台灣職業拳擊賽，更開發一套訓練系統，今年三兄弟目標是要帶著台灣選手走上世界擂台，力拚世界拳擊理事會（WBC）參賽資格，讓練拳的孩子有機會扭轉人生。

葉俊雄 推展拳擊 幫助部落年輕人

大哥葉俊雄是來義高中學務主任，也是台灣職業拳擊協會理事長，去年起舉辦台灣職業拳擊賽，在北中南舉辦巡迴賽事。他說，小時候在部落常看到喝酒、鬧事的人，自己長大後投入拳擊，發現運動除了可以發洩過剩的精力與情緒，更能從中得到成就感並端正自己的行為。從推展拳擊運動以來，很明顯看見部落年輕人的改變。

葉品程 擔任拳擊教練 帶隊奪獎

葉品程是來義高中的拳擊隊專任教練，他說，拳擊在部落是弱勢孩子翻身的機會，隊上有許多孩子的父母親不在身邊，有的連早餐都沒得吃，到了國中後就開始叛逆。透過拳擊運動，孩子們找到成就感，也因為台灣拳擊開始邁向職業化，讓練拳的孩子們未來多了一項目標。

葉俊昌 開發訓練系統 提升技術

葉俊昌在台北的拳擊俱樂部發展，他綜合三兄弟長年鑽研拳擊的心得，開發了一套「BEAT拳擊節奏訓練系統」，獲得專利，該系統以專業實戰技術為出發點，在傳統專項訓練外加入美國的肌力與體能科學化訓練，來義高中拳擊隊三十五名隊員落實這套系統訓練，十五年來拿下二十面全國拳擊賽「最佳技術獎」，成為國內中學的紀錄保持者。

葉俊雄說，台灣拳擊運動已發展逾四十年，但始終僅有業餘比賽，前年賴主恩成為二十年來首位獲得奧運資格的台灣拳擊選手，陳念琴也成為台灣第一位打進奧運的女拳手，讓大家看到台灣拳擊的希望。