明年大學甄選 不看5科總級分

招聯會統計 今年個人申請仍有915科系採計總級分
〔記者吳柏軒／台北報導〕大學招聯會公布統計，今年將招生的大學甄選管道中，仍有高比率的校系要看學測五科總級分，如參加個人申請的科系約有四成四九看總級分，為減輕考生壓力，將在一○八學年取消總級分採計，但將面臨同分者眾的問題，近期將研究影響程度，再商討解方。
高中生要考學科能力測驗，並用在考大學，如甄選入學管道中的繁星推薦、個人申請等，但學測範圍是高一、高二的國文、英文、數學、自然、社會等，等於不分文組、理組，一致都要考五科，導致學生考試壓力大，理組跨考文組等情況不時傳出。
明年最多採計4科成績
招聯會也統計，一○七學年中，目前仍有高比率的科系要看五科總級分，如繁星推薦要看五科總級分達六七一個科系，占比約卅七．一三％，而個人申請則有九一五個科系要看考生總級分，占比約四十四．九％，甚至到了申請第二階段，依舊有高達六○三個科系拿總級分來篩選，考生永遠擺脫不掉總級分壓力。
招聯會執行秘書戴念華表示，為了實現多元入學、降低學生考試壓力，招聯會去年決議，一○八學年起大學科系若要看學測成績，最多只能看四科，等於取消「五科總級分」這項標準，盼考生擺脫學測五科全考的壓力，從五科中選四科考試即可，甚至替未來的五科選考三科鋪路。
盼各科系因應同分問題
但戴念華坦言，取消總級分後，隨之產生同分者眾的問題，例如科系要招九十人，但可能有一、兩百人符合資格，已要求旗下的甄選委員會模擬取消總級分後，各科系用一至四科學測來篩選，到底會產生什麼嚴重影響，結果尚未出爐。
戴念華說，日前招聯會召開教務長工作小組會議討論，如科系可自行訂定額外的彈性科目加總，如國文、英文、數學等，藉此來篩選同分者，但最多四科；新制預計一○八學年上路，已發文各校提醒提早準備，今年三月展開作業、六月公告、八月收集資料後，十月正式公布簡章。