高市衛生局：若沒安置形同遺棄 須負法律責任

2018-01-04

〔記者方志賢／高雄報導〕龍發堂以人力無法負荷防疫為由，希望衛生局儘速協助移出三百多名堂眾。高雄市衛生局表示，龍發堂與家屬有委託照顧關係，龍發堂應先提出安置計畫，雙方才能協商具體安置及安全細節。若龍發堂的態度是「兩手一攤」，就形同遺棄，後續須負相關法律責任。

衛生局疾管處長潘炤穎表示，龍發堂五○二名堂眾有五十五％設籍高雄市，以目前高雄市醫院、社區康復之家及社福機構等精神醫療資源量能，應足以容納並長期安置。但設籍外縣市部分，則須中央統籌調度。

高雄市龍發堂去年七月爆發阿米巴痢疾及結核病群聚感染，衛生局統計感染人數為痢疾卅二例、結核病六例，另篩檢陽性、潛伏病例為痢疾七十三例、結核病廿九例。

衛生局已公告龍發堂為法定傳染病流行地點，陸續將遭感染、容易感染及重度精障的堂眾遷出安置；堂內共五○三人，其中一人去年十一月死於肺炎，另已遷出一百四十六人，分別移往凱旋、民生、高雄長庚及高雄榮總四家醫院治療，目前有三百五十六人尚未移出。

衛生局副局長林盟喬表示，從去年十月起將遭感染及重度精障的堂眾遷出安置，初期平均每日安置二到三名，去年十二月已增加到五到八名。龍發堂若希望衛生局加速安置，龍發堂也應提出堂眾安置計畫，包括堂眾遷移安全問題。至於安置的速度，需考量被安置堂眾精神狀況穩定、適應情形，以及尚未安置堂眾的心理衝擊。如果這些都穩定，衛生局會加快遷出安置速度。

林盟喬強調，龍發堂與家屬還有委託照顧關係，龍發堂與家屬可能有書面契約或口頭承諾，每個堂眾狀況不一樣，這也會影響後續安置計畫，龍發堂應主動告知衛生局。