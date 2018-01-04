龍發堂染疫暫停精障照護 家屬恐慌

2018-01-04

〔記者蘇福男／高雄報導〕路竹龍發堂去年七月爆發阿米巴痢疾和肺結核疫情，高市衛生局公告為疫區。龍發堂昨大動作召開記者會，籲請衛生局儘速將收治的堂眾醫療安置，或同意在不影響防疫前提下，由家屬自行帶回居家隔離，堂方將暫停精障照護服務，未來回歸單純的宗教宣揚。家屬得知則相當恐慌，批評衛生局遲遲未向家屬說明安置措施，令人無所適從！

住持率幹部道歉 籲各界正視

龍發堂住持心善法師昨再次率領幹部向社會大眾道歉，她說，龍發堂爆發疫情後全力配合防疫，幹部夜以繼日照護，個個瘦成皮包骨，但抹黑及不實言論從未停歇。加上衛生局每天以個位數的移出速度，不利防疫，也難以理解，為確保堂眾健康、權益，不得不做出斷然處置。籲請中央和社會各界共同關心，正視此次事件。

心善指出，將行文衛生局告知堂方決定，在不影響防疫前提下，通知所有堂眾家屬並舉行說明會，請家屬帶回親人進行居家隔離。失聯或家屬不願帶回者，則請衛生局依法加快醫療安置腳步，以求儘速將生活大樓全面清空，再進行地毯式消毒。

她強調，龍發堂遭惡意詆毀中傷從沒少過，但堂方秉持初心默默行善，在全無政府奧援下，走過半世紀，堂眾遍及全台，沒有一位是「求」來的，為妥善照顧家屬的心頭肉，堂方視如己出，龍發堂功過就留待歷史評斷。

龍發堂宣示暫停精障照護服務，引發病患家屬憤怒與恐慌。劉姓家屬表示，大家都是在四處求醫、走投無路情況下，才會把親人送到龍發堂安養。堂眾家屬多為經濟弱勢族群，有能力安置者絕對不超過一成，衛生局處理應力求謹慎周延，否則將引發嚴重社會問題。

劉小姐說，小弟十六歲時精神疾病發病，前後求醫八年，宛如一顆不定時炸彈，家人精神飽受凌遲，二十年前送來龍發堂安置，病情穩定，她前往探視時，小弟還認得她是姊姊。龍發堂爆發疫情後，小弟才住進民生醫院沒多久，已不認得她是姊姊，臉上不再有笑容。接下來要如何安置？衛生局要說明清楚。

小妹也住在龍發堂的林先生說，二十多年來小妹在龍發堂平安無事，讓家屬很放心，他沒有經濟能力，也無力照顧，希望衛生單位能妥善處理。