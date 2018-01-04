強烈冷氣團下週一來襲 低溫探10度／強度不排除達寒流等級！

2018-01-04

〔記者蕭玗欣／台北報導〕下週一鋒面通過、強烈大陸冷氣團南下，強度不排除達寒流等級！氣象局預報員徐仲毅表示，今年入冬最強的冷空氣將報到，下週一起各地氣溫一路下滑，下週二到下週四中部以北、東北部低溫下探十、十一度，空曠地區不排除更低，預計下週五才會明顯回暖。

日本氣象協會估下週三剩7度

日本氣象協會更預估，這波冷空氣威力強大，北市下週氣溫將如溜滑梯般下滑，下週一僅剩十四度，下週二低溫下探九度，下週三直探七度。

不過，中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，日本氣象協會網站預報準確率極低，比如昨天台中市白天高溫實測廿五．六度，但該網站顯示十九度，根本沒有人為控管，任由電腦模式跑出預報數字。但下週一、二冷鋒南下，其後「極地大陸氣團」的規模，確實是入冬以來模式模擬最強的，將給下週二至週五帶來寒冷天氣。會不會成為第一波寒流？機率是存在的！但對模式而言，模擬過久、「不確定性」較大，還要再觀察。

先濕冷後乾冷 下週五才回暖

徐仲毅預告，下週全台明顯變冷，下週一鋒面通過及強烈大陸冷氣團南下，全台開始降溫，這波冷空氣水氣較多，下週一、二比較濕冷，週三過後乾空氣逐漸南下，有機會轉為乾冷。

今年首颱「布拉萬」則在昨天上午生成， 水氣將順著西南風上來，台灣中南部地區雲量增多，今晚受南方雲系和東北風增強影響，全台有雨，但降溫並不明顯。另外，中南部地區清晨容易有霧及低雲，代表大氣穩定，空氣擴散條件不佳。

中南部今持續紅害 北部亮橘燈

環保署預警，今中部以北受低壓渦流影響，污染物往北輸送，中南部地區擴散條件持續不佳，中部、雲嘉南及高屏空品區紅色警示，北部及竹苗橘色提醒，提醒民眾注意。