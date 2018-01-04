福五失焦 初判光學校準儀器出包／專家調查 已排除運送、發射瑕疵

2018-01-04

〔記者吳柏緯／台北報導〕經過數月調查後，國家太空中心昨表示，「福衛五號」焦距偏移原因並非運送或發射的震動所造成，目前調查小組認為，問題可能出在光學校準儀器。

今年台北一○一跨年煙火，除了天后張惠妹、台灣巨砲陳金鋒登上大樓外的LED燈網，台灣第一顆自主研發、造價近五十七億元的遙測衛星「福衛五號」也出現在其中，讓人一睹台灣的太空科技。

不過福衛五號去年八月底風光升空，九月初首波回傳的照片模糊，並出現大小不一的光斑，傳出可能是遙測取像儀的焦距偏移。

太空中心副主任余憲政說明，由多位專家學者組成的遙測取像專案小組，經過數月調查後，已經陸續排除運送過程或發射過程的瑕疵，目前認為可能是向國外採購的光學校準儀器出了問題。

不過究竟是光學校準儀器精準度有誤差，導致焦距偏移，或儀器本身不夠精良所導致，仍需調查。他並表示，儀器已從原本校正的空間搬離，而福衛五號也已升空，因此目前只能靠模擬的方式，驗證這個可能性。

修正後影像品質已提升

去年「福衛五號」影像出現瑕疵後，太空中心提出三種改進方式，分別是「改變衛星內部溫度」、「調整衛星高度」與「影像回溯修正」，改善解析度。經同步執行「改變衛星內部溫度」、「影像回溯修正」兩項措施後，影像品質已提升至黑白三米、彩色五米。

期望今年九月達到標準

至於「調整衛星高度」方式，余憲政表示經由模擬後發現效果並不顯著，因此並未採用。余憲政表示，這兩項措施將會持續執行，希望能在今年九月時達到黑白兩米、彩色四米的預計標準。