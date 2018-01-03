滑膜皺襞症候群作怪 膝痛誤認是退化

2018-01-03

文／陳俞州

一位年約50多歲的男性，跛足進入診間，訴說他右邊膝蓋已經疼痛一個多月，認為是自己常常爬山引起的膝蓋退化，且自行服用消炎藥以及補充葡萄糖胺都不見其效果。然而多休息會比較舒緩，但久走或是爬樓梯就會疼痛加劇且會有喀喀的微小聲音，以為是骨頭互相摩擦的聲響。

先從X光片檢查，膝蓋有些許磨損但還不至於嚴重退化（圖1），於是再檢查疼痛區域為膝蓋內側髕骨下方處，而不像退化性關節炎常疼痛、腫脹在膝蓋內側（圖2）。懷疑為滑膜皺襞（讀音同壁）症候群或脂肪墊炎，因此再執行休斯頓皺襞測試（Hughston’s Plica Test），結果為陽性反應，而排除脂肪墊炎的可能。

輕者物理治療 重者需切除滑膜

滑膜皺襞為胚胎發育遺留下來的薄膜組織，正常的情況以及股四頭肌肌力、肌耐力充足下是不太會摩擦疼痛，但如果長時間反覆彎曲、伸直膝蓋，造成過度摩擦就會引起發炎甚至纖維化，例如：參加長跑、騎自行車、爬階梯比賽或爬山，皆容易發生。

情況嚴重者，需要接受手術切除滑膜；輕微者，物理治療即可改善。

◎物理治療方法：

●冰敷：降低發炎。

●超音波：減少纖維化，增加組織延展性。

●雷射：誘發膠原纖維合成，促進癒合，減輕發炎症狀。

●電療：止痛並增加血液循環和組織修復。

●貼紮：利用肌效貼布矯正髕骨動作，避免摩擦滑膜皺襞。

●肌力訓練：許多文獻都佐證，股四頭肌對於膝蓋的重要性，因此肌力訓練是防止傷害的重要一環，兩個簡單動作可以在家訓練。

長坐姿並靠在牆壁，浴巾捲起適當高度，置於一邊膝蓋下方。每日執行兩回。

◎動作1：膝蓋下壓浴巾，停5秒後放鬆，連續20次；完成後換腳。（圖3）

◎動作2：膝蓋不用下壓浴巾，直接將小腿伸直，停5秒後放鬆，連續20次；完成後換腳。（圖4）

經過治療後，已不會疼痛，囑咐自行肌力訓練。

膝蓋疼痛有許多原因，例如：退化性關節炎、風濕性關節炎、髕骨肌腱炎、半月軟骨損傷、滑囊炎、脂肪墊炎、運動傷害等。

需由醫師與物理治療師仔細檢查，並給予建議與治療，不可貿然自行服用藥物，以免病情惡化，得不償失。

（作者為台南五德物理治療所院長）